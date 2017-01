Welcome! Log into your account

« La corruption est un acte très ignoble, les Mandekas avec La charte de Kouroukan fouga en 1235 avaient bannis cette pratique. Dans la charte, il est bien précis qu’aucune personne ne doit toucher à un rond de l’Etat et ne jamais trahir le peuple. Force est de reconnaitre qu’aujourd’hui, ce n’est le cas dans notre pays » a regretté l’auteur. Avant d’inviter nos compatriotes à respecter les valeurs d’intégrité, de probité, du respect du bien public et d’autrui qui ont fait jadis la grandeur de notre nation.

« Dans la tradition bambara de Ségou, dès la naissance d’un enfant on l’apprend à bas âge de ne jamais trahir, de ne jamais voler, toucher la femme d’autrui. Je le dis en connaissance de cause, car je suis descendant d’une famille guerrière qui avait la garde des armes dans le royaume bambara de Ségou et qui en sait beaucoup sur ledit royaume. Il s’agit de Bamourouba Traoré, Fakoroba Bouatou, Bako Moussa Traoré, kokèba Samaké, Kariba Samaké … » a expliqué l’auteur dans le livre.

« Les gens parlent de l’histoire de Ségou sans pour pourtant réellement les valeurs sociétales qui caractérisent cette ville. Pour rappel la démocratie a existé au Mali plus particulièrement dans le royaume bambara de Ségou en 1712 avec son roi Biton Coulibaly. Tandis que la démocratie aux Etats-Unis remonte à 1774 avec Georges Washington » peut on lire dans son essaie.

