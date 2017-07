Hier à la Pyramide du souvenir s’est ouverte une exposition photo dénommée : “ Exposition du souvenir à l’avenir “. C’est une cinquantaine de photos composées d’anciennes figures emblématiques du Mali et d’ailleurs ainsi que des photos de patrimoine culturel dans notre pays.

L’ouverture de cette exposition photo était placée sous le haut parrainage du ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Il avait à ses côtés le directeur de la Pyramide du souvenir et du commissaire de l’exposition, Yacouba Kébé. L’objectif étant de faire prendre conscience de la force de l’engagement pour notre continent. Pour ce faire, cette exposition dresse le portrait des grands hommes noirs en Afrique et même au-delà du continent au nombre d’une cinquantaine. Figure à cette exposition des chefs d’Etats, des syndicalistes, des panafricanistes engagés pour l’émancipation de l’Afrique et d’ailleurs. Parmi lesquels, l’actuel chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keïta et l’ensemble des anciens présidents de la République du Mali et d’ailleurs comme Jommo Kennyetta, Félix Houphouët Boigny, Nelson Mandela, Thomas Sagara, Sékou Touré, Mohamar Kadhafi, etc. On peut citer parmi les braves dames qui ont joué un rôle important dans l’émancipation de la femme comme Awa Keïta qui n’est plus à présenter. Les personnalités du monde de la culture n’ont pas été non plus oubliées : Djéli Baba Sissoko, Siramoy Diabaté, Wolé Soyinka, etc., figurent en bonne place dans cette exposition du souvenir à l’avenir.

Le ministre de la Culture, N’diaye Ramatoulaye Diallo, sous le coup de l’émotion, s’est exprimé en ces termes : “Je suis tentée de vous souhaiter la bienvenue dans cette grande classe d’histoire, de géographie et de science des humains valeureux “. Il a remercié le directeur de la Pyramide du souvenir pour cette belle initiative et l’ensemble des photographes.

Pour le ministre, le thème retenu cadre parfaitement avec cette exposition. « Du souvenir à l’avenir comme pour dire qu’il n’y a qu’un pas entre hier et demain. Les photographies exposées ici tracent le chemin d’une Afrique à parcourir pour le savoir. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, il nous revient de faire savoir ces grands hommes, ces grandes femmes qui ont fait et qui font l’Afrique », a souligné le ministre de la Culture. Et d’ajouter que cette exposition voudrait répondre plus à un souci de connaissance que d’esthétique mais aussi de répondre à une préoccupation de partage de la conviction des hommes et femmes choisis pour notre continent.

Elle a invité les élèves et étudiants à s’intéresser davantage à l’histoire de la vie politique de notre pays et à celle des combattants et résistants pour l’Afrique.

Cette exposition qui se veut tournante se rendra tour à tour dans les écoles et universités, à la Tour de d’Afrique, etc., a confié le commissaire de l’exposition, Yacouba Kébé.

O.D.