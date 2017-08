La Direction de la Pyramide du Souvenir vient d’organiser des expositions photos de 50 grands hommes et symboles qui ont marqué l’histoire du Mali et des peuples noirs. Cette exposition autrement dite connaissance du Mali a comme thème : « Du souvenir à l’avenir ». Cette exposition se tiendra pendant quelques semaines à la Pyramide du souvenir et ensuite il y aura des tournois dans les Ecoles et d’autres structures du Ministère de la Culture. Et les participants, notamment des étudiants, suivront des conférences sur l’histoire du Mali, la paix, le développement, la culture et la gouvernance.

La cérémonie d’ouverture de ces expositions photos de 50 Grands hommes et symboles qui ont marqué l’histoire du Mali et des peuples noirs s’est déroulée le jeudi 27 juillet 2017 sous l’acropole de la Pyramide du Souvenir, avec la présidence de la ministre de la Culture, N’Diaye Ramatoulaye Diallo. C’était en présence du Directeur de la Pyramide du Souvenir, Almonta Dagnoko ; du Commissaire des expositions, Yacouba Kébé non moins chargé de Mission au Ministère de la Culture ; des hommes de culture ; des étudiants ainsi que des invités de marque.

Selon le Commissaire des expositions photos, Yacouba Kébé, cette initiative de la Direction de la Pyramide du Souvenir est partie d’une idée de faire connaitre l’histoire du Mali à la jeune génération. Cela, a-t-il dit, s’inscrit dans son projet ‘’connaitre le Mali ou connaitre mon pays’’. Selon lui, ces expositions permettront à la jeune génération d’assimiler le passé par quelques grandes personnalités du Mali, aussi ceux qui ont fait la fierté du peuple noir en général et des sites de patrimoines historiques. « Il y a plus de 100 photos donc nous pensons qu’avec les appuis du Ministère de la Culture, de la direction de la pyramide, nous pourrions présenter ces photos à tous les enfants du Mali à Bamako et à l’intérieur du pays », a-t-il souligné. Et d’éclairer, qu’il lui plairait aussi de dire que n’étant pas les auteurs de ces photographies, nous devrions en prendre soin en les utilisant à bon escient. Il a ainsi remercié la Pyramide du Souvenir, la Maison africaine de photographie, l’Agence malienne de presse et de publicité pour avoir mis à leur disposition quelques-unes de leurs archives.

La ministre de la Culture, N’Diaye Ramatoulaye Diallo, n’a pas voulu faire un long discours car de son point de vue, l’adage « une l’image vaut mille mots » est à l’honneur. Par ailleurs, elle a félicité cette initiative de la Direction de la Pyramide du Souvenir, qui dans la logique de ses prérogatives nous conduit du souvenir à l’avenir. « Nous en venons ainsi au thème choisi de cette exposition. Du Souvenir à l’avenir comme pour dire qu’il n’y a qu’un pas entre hier et demain », a-t-elle dit. A l’en croire, les photographies exposées ici tracent le chemin d’une Afrique à parcours pour le savoir du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. « Il nous revient de faire connaitre ces grands hommes, ces grandes femmes qui ont fait le Mali et qui font l’Afrique », a-t-elle affirmé.

« L’objectif étant de faire prendre conscience de la force de l’engagement pour notre continent, il a été fait appel à de grands hommes noirs au-delà du continent », a-t-elle estimé. A ses dires, l’exposition voudrait répondre plus à un souci de connaissance que d’esthétique. « Elle veut également répondre à une préoccupation de partage de la conviction en l’apport de ces hommes et femmes choisis pour notre continent, sans toutefois se prévaloir d’une exhaustivité objective », a soutenu la ministre N’Diaye Ramatoulaye Diallo, et d’inviter chacun à participer pleinement à cette exposition en faisant des propositions de noms qui ne figureraient pas dans le choix opéré par les organisateurs. « C’est dire combien nous sommes conscients qu’une cinquante de personnages ne suffirait pas à faire l’Afrique et à faire nos pays. C’est dire aussi que nous avons pour ambition de faire grandir cette exposition avec plus de noms et plus de profils pour une itinérance dans les régions de notre pays », a-t-elle assené. « J’invite aussi les élèves et étudiants à s’intéresser davantage à l’histoire de la vie politique de notre pays et à celle des combattants et résistants pour l’Afrique. Nous avons de quoi être fiers. Nous avons de quoi nous mobiliser pour notre Avenir en se servant de nos souvenirs héroïques », a-t-elle conclu.

Notons que ces 50 grands hommes et symboles qui ont marqué l’histoire du Mali et des peuples noirs constituent des hommes politiques, des syndicalistes, des pères des indépendances et autres personnages charismatiques.

Une visite à la Pyramide du souvenir pour s’imprégner de ces grands hommes est recommandée à tous.

Seydou Karamoko KONE