La 9e édition du Festival de l’or blanc ou Festival Daoulaba s’est tenue du 18 au 21 mai 2017 dans la cour de la Comanav à Koulikoro.

Des conférences thématiques, humours, manifestations artistiques ont émaillé les quatre jours du Festival Daoulaba à Koulikoro. Plusieurs participants se sont prononcés sur le rôle du coton dans la recherche d’alternatives.

Pour le reprĂ©sentant de la CMDT, Lamine Coulibaly, le secteur du coton reprĂ©sente une place importante dans notre sociĂ©tĂ©. “Je salue l’initiative et les grandes femmes qui participent au dĂ©veloppement du secteur”.

Dans son mot d’ouverture de la cérémonie, Mme Awa Méité, présidente du Festival Daoulaba, a fait savoir que depuis plus de 9 ans elle se bat pour la cause des paysans africains. Elle a invité les uns et les autres à la réflexion et faire preuve de créativité.

Durant ces journées, des experts et partenaires se sont dit prêts à soutenir ce projet de développement.

Adama Diabaté de retour de Koulikoro