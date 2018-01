Un espace de formation et de production des jeunes danseurs, le festival FariFoniWaati (FFW) revient pour la deuxième année consécutive.Les organisateurs du festival de danse contemporaine ont rencontré la presse, ce lundi soir. Au complexe culturel Blonba où auront lieu tous les spectacles.

Dix-sept danseurs venus du Bénin, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Mali et du Togo, sont à Bamako dans le cadre festival. Au programme du FFW#2, trois pièces originales. En plus de ces spectacles, trois invitées spéciales à savoir la Camerounaise Nadia Beugré et les Franco-maliennes Bintou Dembélé et Fatou Traoré se produiront,respectivement avec Strates Quartet, Quartiers Libres et White Spaces. Le festival, c’est aussi des ateliers de création pour les jeunes danseurs.Ces activités ont lieu du 02 au 19 janvier.

Selon Naomi Fall, la directrice artistique du festival, FariFoniWaatiest un laboratoire artistique dédié à la création et à la diffusion d’œuvre originale. C’est aussi, explique-t-elle, un cadre de dialogue et d’échanges, un «lieu de fabrique d’artistes internationaux».La principale difficulté, assure Naomi, est le financement. Avec un budget de 39,8 millions FCFA, l’un des principaux bailleurs du festival de danse, est le service culturel de l’ambassade des Etats Unis. Selon la représentante de l’ambassade américaine promouvoir la culture d’un pays, c’est promouvoir l’avenir de ce pays.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

