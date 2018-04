La 7eédition du festival international des musiques urbaines et modes de Sélingué a officiellement pris son envol ce vendredi soir. Au programme de la soirée des discours officiels et quelques prestations d’artistes. Notamment l’artiste international burkinabé Floby. La veille, les artistes locaux avaient occupé le podium.

L’unification du site. Selon Ibrahima Coulibaly dit IC, l’administrateur général du festival, l’innovation majeure, cette année, est l’unification du site. Ainsi sur le même espace, sont réunis le site d’exposition, l’espace de concert et la discothèque. C’est au bord du fleuve, non loin du barrage. Le FIS, a indiqué administrateur général du festival, est un Projet de développement pour Sélingué. C’est dans ce cadre qu’un grand Centre culturel est en conception pour Sélingué. Mais des incompréhensions, explique-t-il, retardent un peu le projet. Avant IC, le maire de la Commune de Baya a souhaité la bienvenue aux festivaliers tout en leur invitant à plus de courtoisie sur les routes. L’intervention de la représentante du ministre de la Culture, Diahara Sanogo a fait place aux activités du festival.

Plusieurs prestations ont tenu, en haleine, les festivaliers. C’est Petit Goro qui, le premier, ouvre le bal. Avec ses deux instrumentistes, l’enfant de Dinangourou, dans le cercle de Koro, réveille le public avec le Tama, le Ngoni et la guitare. En l’espace de 30 minutes, Sélingué vibre au rythme de la musique Dogon. Ensuite, le groupe Gambari Band, avec leur Bambara Blues, a transporté le public dans l’univers Bambara avec des paroles de sagesse. Le groupe, mené par le jeune frère de Bassékou Kouyaté savoure la mise sur le marché de son premier opus sur le marché.

L’arrivée des gladiateurs…

Il est 1h15 du matin quand l’une des têtes d’affiche monte sur la scène pour boucler la série de prestations du jour. Iba One, le gladiateur, comme il se surnomme lui-même, met l’ambiance à Sélingué. Il a remplacé sur la scène un autre géant de la musique africaine, le Burkinabé Floby. Dans un play-back de 20 minutes, Iba One, venu de Lomé pour se rendre directement au FIS, a électrisé les jeunes. Avec Floby et lui, le festival est entré, de pleins pieds, dans les sonorités de la musique urbaine.

Mamadou TOGOLA, envoyé à Sélingué

