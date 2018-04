La ville de Kolondièba abritera du 13 au 15 avril prochain la 2ème édition du festival international du Mbolon. En plus du Mbolon et les autres instruments traditionnels de musique du terroir, l’édition 2018 sera marquée par la présence des 12 Communes du cercle de Kolondièba et une délégation ivoirienne.

La 2ème édition du festival international du Mbolon a été officiellement lancée le mardi dernier à la Maison des jeunes de Bamako au cours d’une conférence de presse. Elle était animée par Abdoul Berthé, président de la commission d’organisation ; Mamary Koné, directeur du festival.

Placée sous le thème : « Migration et Développement local », l’édition sera riche en activités. Selon les organisateurs, la particularité de cette année est la participation des 12 Communes, soit 208 villages du cercle de Kolondièba. Ces différentes Communes seront représentées au sein de la commission d’organisation locale qui sera composée de 62 membres. Les maires des Communes viendront exposer leurs projets de développement local durant le festival devant les partenaires.

Pour donner une dimension sous régionale de l’intégration au festival, les organisateurs ont invité cette année une forte délégation ivoirienne venant de Tinkèrèla.

Au titre des activités, l’édition sera marquée par des prestations artistiques, des conférences débats, des contes, des jeux et loisirs, et des visites des sites touristiques. Un documentaire sera réalisé sur le festival, des récompenses en nature seront attribuées aux groupes ayant interprété de façon authentique les pratiques ancestrales.

Sur le plan artistique, l’occasion sera donnée à 14 artistes locaux de faire valoir leur savoir-faire. Des artistes de renommée internationale, notamment Iba One seront au rendez-vous.

Selon les conférenciers, le budget est estimé à plus de 35 millions de FCFA et l’évènement sera parrainé par Bakary Togola.

Au cours la conférence de presse, l’assurance a été donnée que toutes les dispositions seront prises pour que les festivaliers soient dans les meilleures commodités durant leur séjour.

Wassolo

FESTIVAL INTERNATIONAL DE NIANANKAN

Le plus grand festival de Koulikoro prévu du 26 au 29 avril prochain

La cours de la COMANAV à Koulikoro abritera du 26 au 29 avril prochain la troisième édition du festival international Nianankan de Koulikoro (FIN). Cette manifestation majeure culturelle et touristique de Méguétan aura au menu diverses innovations, notamment des manifestations folkloriques et artistiques, la course des pirogues, des conférences débats, le bras de fer, l’exposition d’objets d’art et la formation d’une centaine de jeunes.

En prélude à cette rencontre culturelle majeure de la deuxième région, les organisateurs ont animé une conférence de presse, le samedi dernier à l’hôtel Mistral pour faire l’état des préparatifs et annoncer les différentes innovations prévues cette année. Elle était animée par Dramane Konaté dit Ndalous, directeur du festival et président de l’association culturelle « Doussou Kélé » (AC-DK). Il était accompagné par les autres membres de la commission d’organisation et le représentant du parrain, Ibrahima Konaté.

Organisé par l’association culturelle « Doussou Kélé » (AC-DK), le festival international Nianankan de Koulikoro (FIN) entend participer au renforcement de l’esprit de solidarité, de fraternité et d’entente entre les communautés par le dialogue et la valorisation des éléments du patrimoine artistique, culturel et touristique de la région de Koulikoro. Il vise à réhabiliter les festivités des masques et marionnettes de Koulikoro, à relancer la course des pirogues, à amener les différentes communautés à se retrouver et à débattre de leurs préoccupations communes afin de ramener la paix et la concorde sociales dans la région de Koulikoro.

Placée sous le thème : « Paix facteur de développement économique, social et culturel », l’édition 2018 sera riche en activités. Il s’agit des manifestations folkloriques et artistiques, la course des pirogues, des conférences débats, le bras de fer et développé couché, l’exposition d’objets d’art et la formation d’une centaine de jeunes en technique de prise de parole en public et l’entreprenariat.

Pour le directeur du festival et président l’association culturelle « Doussou Kélé » (AC-DK), le choix du thème est en parfaite harmonie avec l’actualité du pays. Selon lui, le développement économique, social et culturel n’est possible que dans un climat apaisé.

Au titre des innovations, Konaté a annoncé l’insertion dans les programmes du jeu Kermesse pour distraire les enfants durant le festival et l’installation de deux podiums pour permettre aux artistes de faire valoir leur savoir-faire. Le premier podium nommé scène Dioba sera réservé aux artistes locaux et le deuxième podium nommé scène Nianankan sera mis à la disposition de tous les artistes. Dans le cadre de bras de fer et développé couché, les combattants feront une démonstration de force musculaire et de technique face aux milliers de festivaliers.

Pour la tenue de ces différentes activités, le directeur du festival a déclaré que le budget est de 60 millions cette année.

Durant trois jours, des artistes de renommé national et international émerveilleront la bordure du fleuve Niger à Koulikoro. Des éminents conférenciers seront également au rendez-vous pour débattre des thèmes sur la paix, facteur de développement économique, social et culturel ; culture et développement.

Wassolo

