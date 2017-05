La première édition du Festival International du M’bolon a eu lieu du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 à Kolondièba, dans la région de Sikasso. La cérémonie de lancement était présidée par le représentant du ministre de la culture, Adama Niang. C’était en présence du président du Festival du M’bolon Sidiki N’fah Konaté, directeur général de l’ORTM,de l’invité d’honneur du Festival Bakary Togola, de la marraine du festival Mme Diawara Mariam Konté, du maire de Kolondièba El Habib Mariko et de plusieurs cadres, ressortissants et sympathisants de la localité. Il était prévu au programme des conférences débats, des animations musicales, des Matchs de Football et des soirées dansantes.

Ce premier festival du M’bolon est initié par le Club des Amis de Sidiki N’fah Konaté. L’instrument M’bolon est le symbole du travail, de la bravoure, de l’effort et de la dignité dans les épreuves. Le Festival du M’bolon, c’est l’hymne au travail.

Au lancement, le maire de Kolondièba, El Habib Mariko  a dit que durant trois jours, seront mises en valeur nos riches cultures et notre savoir faire, éléments qui ont une place de choix dans notre existence et réveillerons en nous un souvenir. Ce Festival International du M’bolon est source de retrouvailles, de communion, de cohésion. Il a indiqué que « nous devrons tout mettre en Å“uvre afin que ce Festival International du M’bolon soit une tradition, et que son écho soit l’attraction internationale . Pour cela, il faut une synergie d’action, l’implication, et l’engagement de toutes les filles et tous les fils du cercle, chacun à son niveau ».

Le président du Festival international du M’bolon Sidiki N’fah Konaté dans son allocution a fait savoir que Kolondièba regorge de potentialités humaines, artistiques, culturelles et bien sûr économiques. « Il nous appartient à nous, ressortissants de Kolondièba de prendre conscience de ces potentialités et de les mettre en valeur ».

Il a précisé que le président Ibrahim Boubacar keita a donné le coup d’envoi des travaux de construction de la route Zantiébougou-Kolondièba-frontière Côté d’Ivoire. Nous devons remercier Monsieur le Président et commencer à préparer l’arrivée du Goudron qui va désenclaver Kolondièba. « Demain se prépare aujourd’hui et la création du festival entre dans cette vision du futur de notre cercle ».

Il dira que aux populations de Kolondièba, comme une maison, un immeuble, le développement commence à la base. Quand on aime son village, sa commune on aimera forcément son pays. C’est pourquoi en plus des manifestations culturelles nous avons prévu de discuter des thèmes aussi importants que le “Rôle de nos élus, des autorités locales dans la sauvegarde de notre environnement, la régionalisation, l’aménagement du territoire et la gestion urbaine”. Le Festival est un lieu de rencontre, de partage, d’information et de formation, a indiqué le directeur général de l’ORTM.

Le président du festival du M’bolon Sidiki N’fah Konaté a fait savoir que « ce Festival est la promotion de la culture et des valeurs culturelles et artistiques du cercle de Kolondièba. C’est aussi la découverte des potentialités touristiques du cercle. Ce que nous attendons ce sont les retombées pour le petit commerce, l’emploi des jeunes, le transports, la restauration. Le Festival est une excellente opportunité sur tous les plans pour faire découvrir le cercle de Kolondièba au reste du Mali et bien sûr du monde à travers les médias ».

Selon le représentant du ministre de la culture Adama Niang, « le festival du M’bolon est un événement, un rassemblement de toutes les ethnies, de toutes les communautés, bref un événement qui cultive la paix, la cohésion sociale, le développement social, économique et culturel du cercle de Kolondièba. Le Festival International du M’bolon en est une affirmation, car s’inscrivant ainsi en droite ligne dans la politique culturelle que notre pays a adoptée ».

Daouda Diankoumba ,

 envoyé spécial à KolondièbaÂ