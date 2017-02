Welcome! Log into your account

De la conférence de presse du 28 janvier dernier, on retient que pour cette édition 120 stands sont installés à la Foire internationale de Ségou en bordure du fleuve. Cette année le festival aura un nouveau format avec des ouvertures sur le théâtre et la danse. Dans le domaine de la musique, trois soirées thématiques sont prévues.

“Nous avons cette année décidé d’organiser la manifestation sur trois scènes : la scène Biton sera installée au Quai des arts où aura lieu la foire internationale de Ségou, la scène de la Fondation du Festival sur le Niger qui va recevoir tous les grands concerts et la scène du Centre culturel Kôrè de Sébougou, pour le théâtre, la danse et certains concerts”, a précisé Mamou Daffé, directeur du Festival sur le Niger, lors d’une rencontre avec la presse locale à deux jours de l’ouverture de la rencontre annuelle de la culture, de l’art et de la musique à Ségou.

