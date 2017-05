Le coffret ‘’Fidèle à notre destin’’ de l’ancien Président de la République Alpha Oumar est désormais disponible dans les librairies. Il s’agit d’un coffret de deux livres de discours. Vol 1 : L’Afrique se lève à l’ouest (160 p.) ; et Vol 2 : Pour une Afrique unie (200 p.) Ces discours sont un véritable plaidoyer pour l’édification des Etats Unis d’Afrique.

Sorti en mai 2017 et édité par «Cauris livres », cet ouvrage de deux volumes est désormais disponible dans les librairies au prix de 10.000 FCFA. Ce livre hommage de 160 pages pour le premier volume et de 200 pages pour le deuxième, est un recueil de témoignage et de discours qui est essentiellement concentré sur la construction de l’Afrique.

Le Volume 1 – L’Afrique se lève à l’ouest

L’Afrique, « berceau de l’humanité », a un destin à accomplir. Alpha Oumar Konaré en est convaincu. Militant de l’unité africaine, mû par une intuition visionnaire, il a mis à profit ses années à la tête du Mali pour contribuer à bâtir la nouvelle Afrique, en commençant par l’Afrique de l’Ouest. De l’OMVS à la CEDEAO, il n’a eu de cesse de rapprocher les États, et surtout les hommes, forces vives du continent. Pas de développement sans démocratie, pas de démocratie sans développement, et rien de possible sans la paix… Tels sont les leitmotiv qui reviennent sans cesse dans les discours réunis dans ce volume.

Le Volume 2 – Pour une Afrique unie

Alpha Oumar Konaré a mis à profit ses années à la tête du Mali puis de la Commission de l’Union africaine pour contribuer à bâtir la nouvelle Afrique. Malgré les innombrables défis auxquels doit faire face le continent en butte à l’extrême pauvreté, AOK n’a jamais cessé de mener sa bataille pour la démocratie ni d’affirmer sa confiance en l’Afrique, sa foi en l’homme.

L’auteur

Historien-archéologue, enseignant et homme d’Etat, Alpha Oumar Konaré est un militant politique à la croisée de plusieurs chemins.Premier président de la IIIe République du Mali, de 1992 à 2002, puis Président de la Commission de l’Union africaine de 2003 à 2008, Alpha Oumar Konaré est l’initiateur du Mouvement pour les Etats -Unis d’Afrique (Afrika). Soucieux du développement, de l’émergence de cette Afrique, l’auteur a de tout le temps cru à l’avenir de ce vieux continent. Et cela, a été constaté dans ses raisonnements comme l’extrait de ce discours qu’il a prononcé lors du 27e sommet de l’OUA, tenu à Lusaka le 9 juillet 2001. « Ce sommet doit être celui du réveil de l’Afrique, en donnant à l’Union africaine les pouvoirs et la capacité de faire de notre continent « ce grand pays » qui prendra et tiendra sa place dans la conduite des affaires du monde. »