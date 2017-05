L’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) au Mali Alain Holeville a animé une conférence débat à l’intention des étudiants de la faculté de Droit privé sur le thème : 60 ans du traité de Rome, les enjeux, défis et perspectives de L’UE. Il a décortiqué les enjeux, défis et perspectives de l’Union aux étudiants tout en faisant ressortir le rôle joué par l’union européenne dans la crise malienne et dans le paraphe de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C’était le vendredi 12 Mai dans les locaux de la faculté en présence du doyen Daouda Sacko et d’une kyrielle d’étudiants.

« L’Union européenne ou UE est le regroupement de certains pays européens désireux de s’unir volontairement sur les plans économique, monétaire et politique. En 1992, après le traité de Maastricht, l’Union européenne a pris la suite de la Communauté économique européenne qui avait été créée en 1957 », a lancé Alain Holeville, l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali. Il a ensuite retracé la genèse de la création de l’Union Européenne du traité de Rome signé le 25 Mars 1957 au traité de Maastricht en passant par l’intégration des Etats qui hésitaient, au départ, à rejoindre l’union. Le diplomate Européen a rappelé les grandes dates de la création de l’UE, les grandes étapes ainsi que les traités fondateurs de l’UE. Alain Holeville a décortiqué les enjeux, défis et perspectives de l’Union Européenne aux étudiants avant de rappeler les rapports entre notre pays et sa structure. Il a fait ressortir la place prépondérante qu’occupe l’UE dans le cadre de la coopération entre le Mali et l’Union Européenne dans le domaine sécuritaire, économique, etc. Le diplomate Européen a mentionné le rôle joué pas sa structure lors du putsch de 2012 pour le retour de l’ordre constitutionnel ainsi que ceux de l’EUTM et d’Eucap Sahel pour la formation des forces armées maliennes afin de faire face aux défis sécuritaires auxquelles le Mali et les pays du sahel font face. Le Doyen de la faculté de Droit Privé Daouda et ses étudiants étaient comblés après la conférence par les éclaircissements apportés par le diplomate européen sur les zones d’ombres qu’ils avaient sur les rapports entre le Mali et l’UE.

Moussa Samba Diallo