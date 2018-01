Ces Journées culturelles ont permis au grand public bamakois de découvrir les valeurs sociétales qui ont constitué depuis la nuit des temps le socle du fondement du peuple mandéka

Les festivités de la première édition des journées culturelles du Mandé ont été bouclées avec succès hier. Celles-ci sont l’œuvre d’une association dénommée Grand forum du Mandé, appelée en langue malinké « Mandé Bolonba ». Ces journées, au-delà de leur caractère festif, ont permis de revisiter le Mandé dans son ensemble. Il s’agit de son passé, de son présent et de son futur. « Car ne se dit-il pas que c’est par le passé se construit le présent et l’avenir ? ».

La cérémonie d’ouverture de cette première édition a été rehaussée par la présence de SE Ibrahim Boubacar Keita. Le Président de la République a tenu à honorer ces assises de l’association Grand forum du Mandé, par sa présence. Ainsi, dans son adresse à ce public fièrement descendant de l’empereur Soundiata Keita, IBK dira : » Je suis là en tant que Mandéka ». C’est pourquoi, il trouve l’initiative du Grand forum très salutaire. Car, elle permettra aux cadets de se ressourcer des valeurs qu’incarnaient leurs ancêtres. Le Président Ibrahim Boubacar Keïta a assuré les organisateurs de es journées culturelles que son soutien et sa disponibilité ne manqueront jamais, pour accompagner des telles initiatives.

Répondant au nom de son collègue de la Culture, Thierno Oumar Hass Diallo, ministre des Affaires religieuses et du Culte a d’abord remercié le chef de l’Etat, qui malgré son agenda très chargé, a honoré la cérémonie par sa présence. Pour lui, cette démarche républicaine du président IBK témoigne de son attachement et l’importance qu’il accorde à la promotion de la culture dans notre pays.

S’agissant des présentes journées culturelles du Mandé, Thierno Oumar Hass Diallo pense que leur organisation est un devoir à l’égard du pays. Evoquant la situation géographique du Mandé, le ministre des Affaires religieuse et du Culte dira que : « le Mandé, c’est du Sud au Nord. C’est un peuple métissé ».

Pour le président du Grand forum du Mandé, Mamadou Lamine Diarra, ces journées culturelles ont été conçues en conférences débats et en soirée culturelle avec en avant le terroir de la localité. Ainsi, les thèmes ayant fait l’objet des débats au cours de ces assises sont entre autres : « La Charte de Kurukan Fuga, patrimoine culturel immatériel de l’humanité » ; « La femme : paix et développement » ; « Les potentialités et atouts économiques du Mandé » et « La prévention et gestion des conflits dans le Mandé ».

A travers ces journées, l’image du Mandé a été mise en avant, afin d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Ce qu’a permis de faire un lobbying et un plaidoyer en vue de faire la promotion de son économie. C’est pourquoi, la commission d’organisation a jugé nécessaire de retenir le thème : « Les potentialités et les atouts économiques ». De par ce choix, le Grand forum du Mandé veut concrétiser les objectifs formulés par l’Association.

Diakalia M Dembélé

