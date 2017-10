Le “Projet les praticables” est une nouvelle structure de création théâtrale et de formation de jeunes artistes, auteur(e)s, metteur(e)s en scène, comédien(ne)s. Initié et lancé par Lamine Diarra qui est acteur et metteur en scène et directeur de la compagnie ” Kuma Sô Théâtre ” en partenariat avec d’autres artistes du Mali, du Burkina Faso et de la France, le “Projet les praticables” a pour vocation essentielle de participer à la refondation d’un théâtre populaire de qualité à Bamako et au Mali.

Selon Lamine Diarra qui a échangé avec la presse le lundi 2 octobre 2017 au cours d’une conférence de presse, c’est un projet à la fois ambitieux artistiquement et en relation forte et constante avec la population. Selon lui : “Le projet est aujourd’hui entré dans sa phase de réalisation avec plusieurs spectacles totalement inédits, issus d’ateliers d’écriture et de résidence de mise en scène qui seront proposés du 4 au 7 octobre 2017 dans différentes cours de maisons du quartier Bamako-Coura, en osmose avec les habitants… Au cours de ces spectacles, les gradins s’édifieront, les enfants assisteront fascinés aux répétitions, les artistes et les adultes échangeront autour de l’événement. Tout le quartier, semblant saisi d’une ébullition créatrice, se mobilise pour la réussite du projet. La phrase qu’on entend le plus souvent actuellement est ” On est ensemble “. C’est donc une grande aventure qui commence avec le public. Mais, pour cette phase de réalisation, il a bien fallu des mois de travail, d’imagination et d’énergie individuelle et collective pour y parvenir… “

Lamine Diarra de préciser : “Le projet a débuté par des ateliers d’écriture au mois d’avril où 6 jeunes auteures maliennes, Honorine Diama “Enfance et fantômes”, Jeanne Diama ” Mon Djihad “, Fatoumata Dembélé ” Tièbayayiyri “, Assitan Klénégué Traoré “Les derniers aveux”, Aissata Boucary Maïga “Mon palais”, Assa Konaré et 3 jeunes auteurs, le Béninois Giovanni Houansou “Egorythmes ou Les Inamovibles”, le Congolais Sinzo Aaenza “Le jour du massacre” et le Malien Abdoul Baky Touré “en cours “ont été accompagnés dans leurs progrès par des artistes de renommée internationale comme Aristide Tarnagda, auteur, comédien et metteur en scène burkinabé, directeur artistique des Recréatrâles de Ouagadougou, Alexandre Koutchevsky, auteur et metteur en scène français, membre du collectif “Lumière d’août”, qui avait réalisé “Ciel à Bamako “en 2009, Dieudonné Niangouna, auteur et metteur en scène congolais associé à la direction du Festival d’Avignon 2013”.

Il ajoutera que le projet s’est poursuivi par des résidences de mise en scène où 4 jeunes metteur(e)s en scène malien(ne)s, Levis Togo, Sarafina Koné, Ndji Yacouba Traoré et Maïmouna Samaké ont été à leur tour coachés par Aristide Tarnagda et Lamine Diarra pendant un mois. À l’issue de ces ateliers, les jeunes metteurs en scène se sont naturellement associés aux jeunes auteurs et les binômes se sont constitués. Ce qui a permis d’enclencher le travail de création.

Aux dires de Lamine Diarra, promoteur de ” Kuma Sô Théâtre “, durant les 4 représentations populaires, la transmission du savoir s’effectue entre des comédien(ne)s professionnel(le)s confirmé(e)s et des étudiants qui viennent d’achever leur formation… Outre les quatre spectacles, les jeunes metteurs en scène présenteront également une création collective d’un montage de textes d’Aristide Tarnagda, sous le regard de l’auteur et metteur en scène. Celui-ci présentera également une mise en scène d’un jeune auteur congolais Sinzo Anza. Lamine Diarra signera lui aussi une mise en scène de Jeanne Diama, stagiaire des Praticables… Dans cette dernière ligne droite, l’équipe a été rejointe par Pascal Collin, auteur, traducteur et dramaturge. Les jeunes artistes et leurs formateurs se sont préparés pour donner le meilleur d’eux-mêmes devant le public.

“Le projet “Les Praticables ” est déterminé à ce que cette première session de représentations soit un acte fondateur, l’aboutissement d’un travail et surtout la genèse d’une plus grande aventure, la contribution à une renaissance d’une relation intime et forte entre le théâtre et la population malienne”, a souhaité Lamine Diarra, avant d’espérer que cette formation permettra aux formés de créer leur propre groupe théâtral et de créer chez les jeunes l’engouement du théâtre. Il a remercié ses partenaires dont les familles de Bamako-Coura qui ont accepté d’accompagner l’initiative, surtout en accueillant et en hébergeant des participants.

Au cours des échanges, les journalistes ont été gratifiés d’un avant-goût d’une représentation des jeunes acteurs. Au nom des stagiaires, Massa Coulibaly (doyen des stagiaires) a salué l’atelier de formation qui a permis aux jeunes artistes d’apprendre beaucoup de techniques du théâtre et de ses exigences. “Le projet est une bonne initiative qui doit être soutenue “, a-t-il dit.

Siaka DOUMBIA