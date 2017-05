La Maison de la Presse a abrité le 22 Avril 2017 la cérémonie du lancement du livre Poulo Blues : les peulhs à la conquête du Bourgou, écrit par Dr Noumou Ben Diakité vétérinaire. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le Pr Aly Nouhoum Diallo les membres de sa famille.

Passionnée par la lecture, l’écriture et dévouée à la cause des couches défavorisées, Noumou Ben Diakité vétérinaire d’Etat, s’est lancé dans la publication du livre. Diplômé de l’Ecole Vétérinaire de Maison Alfort et de l’université de Paris Créteil, Noumou Ben Diakité s’est spécialisé à l’institut de médecine vétérinaire tropicale et centre d’étude financière économique et bancaire.

De 1977 à nos jours M.Noumou Ben Diakité fut professeur à l’institut polytechnique rural de katibougou ; chef de division à la direction nationale de l’élevage et Directeur général de l’ODEM (l’opération de développement de l’élevage dans la région de Mopti.

Après avoir effectué plusieurs publications techniques sur l’élevage et le pastoralisme, Dr Diakité se donne à la publication des livres, dont le premier est mourir pour l’Azalai-chronique d’une rébellion et le dernier : Poulo Blues : les peulhs à la conquête du Bourgou.

Le livre poulo blues : les peulhs à la conquête du Bourgou ou encore l’homme du delta, est un cri de cœur pour le Macina. C’est un livre qui parle sur l’élevage, le pastoralisme et tout ce qui est en rapport avec le sujet. Il traite du lieu mythique, le Macina, l’organisation de l’élevage sous la dina ; la période post-dina ou le temps ; l’élevage et la tenue foncière dans le delta ; la pratique pastorale et le développement entre autres.

Le bourgou, est une plante aquatique miracle du Delta et située en partie centrale du Mali. Il est une région admirable, qui couvre environ 30 000 km2 avec une pluviométrie situant entre 300 et 600mm, pour une moyenne de 25 jours de pluie. Le bourgou est riche en glucides et en oligo-élément, il possède une valeur énergétique.

Pour ce foulamaniké de Kita Dr Noumou Ben Diakité, le processus de démocratisation et de décentralisation qui exige une implication du capital social et du savoir-faire local devrait permettre une responsabilisation et une participation plus importante de l’ensemble des acteurs. Selon lui, le contexte nouveau de l’émergence des valeurs locales à travers la démocratisation et la décentralisation devraient permettre de consolider la gestion concertée, harmonieux et durable des terroirs et ceci particulièrement dans le delta. Il ajoute qu’il faut impérativement impliquer tous les producteurs, les gestionnaires, les utilisateurs et les exploitants des diverses ressources.

Il affirme avec force que « le Sahel du Mali et surtout la région de Mopti l’ont adopté en enfant chéri et l’ont couvé de façon jalouse. Le Macina m’a donné les délices de ses bourgoutières, le Hairé m’a cédé les perles de ses traditions, le plateau m’a initié à la complexité de sa cosmogonie, le Seno m’a nourri de son pâturage laiteux et le Gondo m’a envouté par son rythme claquant de musique frivole. Enfin, le Gourma m’a charmé par sa biodiversité à travers ses brousses tigrées et ses mares perlées »

Boubacar