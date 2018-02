Après notamment la sacralisation des mausolées reconstruits le 04 février 2016, la réinstallation de la porte secrète de Sidi Yahia, le 19 septembre 2016, l’UNESCO a organisé ce lundi 29 janvier 2018 à Tombouctou, en collaboration avec la MINUSMA et le Ministère de la Culture et à travers la Mission Culturelle de Tombouctou, la cérémonie de remise des clés de trois bibliothèques des manuscrits anciens (Mohamed Tahar, Fondo Kati, Mama Haïdara) et du bloc des toilettes et ablutions de la grande mosquée de Djingareyber réhabilitées dans le cadre du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens.

Ladite cérémonie a eu lieu en présence du Chef du Bureau de l’UNESCO à Bamako, Représentant de l’UNESCO au Mali, Monsieur Hervé HUOT-MARCHAND, et s’est déroulée respectivement devant le bloc des toilettes de la Mosquée de Djingareyber et dans le patio de la Bibliothèque Mohamed TAHAR, à la grande satisfaction des bénéficiaires.

Il faut noter que cette cérémonie avait une importance capitale pour l’UNESCO, c’est pourquoi le Chef du Bureau de l’UNESCO a tenu à remettre officiellement aux familles bénéficiaires les clés des bibliothèques réhabilitées et cela malgré la situation sécuritaire précaire de la zone, preuve de l’attachement de l’UNESCO et sa détermination dans la poursuite des travaux de réhabilitation à Tombouctou.

La cérémonie s’est déroulée également en présence du représentant du Gouverneur, M. Moïse DABOU, préfet, du Maire de Tombouctou, M. Aboubacrime CISSE, du Chef du Bureau MINUSMA de Tombouctou, M. Riccardo Maia, du Grand Imam de Tombouctou, du porte-parole du grand Iman de Djingareyber, des notables, des chefs religieux de la ville, des Directeurs régionaux des services Techniques, des promoteurs des bibliothèques des manuscrits anciens réhabilitées, des Chefs de quartiers de Tombouctou, de la corporation des maçons, des représentants des entreprises en charge des travaux, et de la presse entre autres.

M. le Maire a salué la Délégation de l’UNESCO et du Bureau de la MINUSMA de Tombouctou. Il a remercié l’UNESCO et ses partenaires pour les actions entreprises à Tombouctou dans le cadre de la sauvegarde et la valorisation de l’héritage culturel de la cité des 333 Saints. La réhabilitation du patrimoine culturel a permis aux communautés de Tombouctou de retrouver leur identité et de créer des emplois. « Dans sa vocation à accompagner durablement les actions de l’UNESCO à Tombouctou, un jeune a été recruté par la Mairie pour la gestion du musée municipal qui sera encadré par les experts de l’UNESCO », a souligné en outre M. CISSE. « Vive la ville de Tombouctou, vive la paix à Tombouctou ! », a-t-il conclu.

Pour sa part, le Chef de la Mission Culturelle de Tombouctou, M. El-Boukhari Ben ESSAYOUTI, a salué l’UNESCO et la MINUSMA pour leur engagement auprès de la ville sainte de Tombouctou. Il a expliqué aux participants les processus de financement du projet de réhabilitation des toilettes et ablutions de la mosquée de Djingareyber, qui a nécessité beaucoup de travail afin de répondre aux exigences du programme « QIPs » (fonds pour les projets à impacts rapides) de la MINUSMA.

Le porte-parole du grand Imam de la grande mosquée de Djingareyber a remercié la MINUSMA d’avoir financée intégralement les travaux de réhabilitation des toilettes et ablutions de la mosquée et l’UNESCO pour son appui technique d’expertise au regard des normes du Patrimoine mondial. Il s’est dit très satisfait des travaux réalisés.

Le représentant des bénéficiaires des Bibliothèques réhabilitées, M. Haïdara, a remercié l’UNESCO au nom des responsables des Bibliothèques Mohamed Tahar, Fondo Kati et Mamma Haïdara, d’avoir porté judicieusement ses choix sur leurs bâtiments. « Nous sommes satisfaits de la qualité des travaux réalisés et nous allons nous battre auprès des partenaires, dont l’ONG SAVAMA-DCI, pour l’aménagement et l’équipement des bâtiments en matériels de numérisation et d’exposition des manuscrits », a-t-il précisé.

Quant au Chef du Bureau de l’UNESCO à Bamako, M. Hervé HUOT-MARCHAND, il a salué les notables et les autorités locales, et a souligné que « la cérémonie qui nous réunit ici n’est pas la première et ne sera pas la dernière, avec la volonté ferme de notre nouvelle Directrice générale, Mme Audrey Azoulay ».

Il a noté que les travaux de réhabilitation de ces trois (3) Bibliothèques ont pallié à d’autres préoccupations de la ville au delà de la protection des manuscrits, tels que la création de nombreux emplois, un cadre adapté pour la conservation des manuscrits, et l’harmonisation des bâtiments avec le paysage architectural de la ville.

Le Chef du Bureau s’est réjoui de la qualité du travail accompli, et a félicité l’ensemble de l’équipe pour les résultats obtenus. Il a remercié l’Union européenne et la Coopération Suisse pour leur appui financier, et la MINUSMA ainsi que le Ministère de la Culture, à travers sa Mission Culturelle, pour leur franche collaboration et de leur disponibilité constante au côté du Bureau de l’UNESCO de Bamako. Par la même occasion, l’UNESCO a félicité les familles détentrices des bibliothèques Mamma Haidara, Fondo Kati et MohamedTahar, et les a appelé à faire bon usage des locaux et à ne rien ménager pour la conservation en attendant le retour des manuscrits.

Monsieur Riccardo Maia, le Chef du Bureau MINUSMA de Tombouctou, a salué le public et particulièrement le grand Imam de la mosquée, avec qui la MINUSMA entretient de très bonnes relations, et l’UNESCO. Avant de se réjouir du résultat des travaux de réhabilitation de l’ablution, il a demandé une franche collaboration de la population dans la quête de la paix, sans laquelle le patrimoine ne sera pas valorisé. Dans ce sens, il a assuré la population de la disponibilité de la MINUSMA à leur côté.

Le représentant du Gouverneur a remercié les partenaires, l’UNESCO et la MINUSMA pour leur attention particulière au Patrimoine mondial de la ville de Tombouctou.

A la suite de la cérémonie de remise de clés, le Chef du Bureau de l’UNESCO à Bamako M. Hervé HUOT-MARCHAND a lancé officiellement, au musée municipal de Tombouctou, les travaux de réhabilitation et de revitalisation des collections des musées de Tombouctou en présence du Représentant du Maire de la commune urbaine de Tombouctou. La Délégation a également visité la bibliothèque ESSAYOUTI dont les manuscrits sont en cours de numérisation ; l’atelier de broderie de l’association LASSALTEREY dont la rénovation du bâtiment et son équipement a été entièrement financé par l’UNESCO dans le cadre du programme de réhabilitation du patrimoine culturel ; le chantier de reconstruction du monument Al-Farouk et d’aménagement de la place de l’indépendance de Tombouctou.

