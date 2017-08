L’ouverture de la Nuit du Mali aura lieu le samedi 23 septembre prochain en France à Bercy. L’information a été donnée lors d’une conférence de presse à hôtel Radisson Blu le lundi 14 août dernier par le célèbre entrepreneur et producteur Badri Diakité dit Dawala. Il avait à ses côtés, le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne Amadou Koïta, l’artiste Babani Koné, Bouba Fané, promoteur de ‘’Mali évènement’’. Cette conférence a enregistré la présence de nombreux artistes et rappeurs dont Yély Mady Konaté, Penzy, DjénébaSeck, Mylmo, Gaspi, Wei Soldat et des artistes de la Guinée Conakry.

D’entrée de jeu, Badri Diakité dit Dawala a indiqué que cet évènement qui va réunir les jeunes entrepreneurs permettra à tous les Maliens de l’intérieur et de l’extérieur de se retrouver dans un lieu à une date très importante marquantest le 57ème anniversaire de l’indépendance du Mali. Selon lui, avec cet évènement, ils vont démontrer qu’il y a une richesse culturelle au Mali. Aussi, ils vont rehausser et valoriser les artistes maliens.

« Nous allons faire découvrir le Mali dans tous ses angles. C’est un projet qui me tient à cœur et tout le monde peut y participer », a-t-il laissé entendre. Avant d’ajouter qu’ils ont invité 25 artistes. Il a aussi fait savoir que le 23 septembre prochain sera une nuit culturelle et de découverte du Mali.

« Je lance un appel à tous les Maliens de venir au rendez-vous pour magnifier le Mali en France. Je demande à toutes les autorités de nous soutenir pour la bonne réussite de cet évènement», a-t-il ajouté.

L’artiste Babani Koné, soutenant l’évènement a appelé tous les Maliens à venir participer à la nuit du Mali en France pour un show inédit.

Les artistes et rappeurs présents à cette cérémonie ont mis l’accent sur les difficultés qu’ils rencontrent avant d’avoir des visasdans les différentes Ambassades au Mali. C’est pourquoi, ils ont demandé l’implication des autorités pour leur permettre d’avoir leurs visas avant cet évènement. Car selon eux, ils veulent tous être au rendez-vous en France pour magnifier leur chère patrie le Mali.

« Nous allons valoriser la culture malienne à Bercy. Il ne s’agit pas seulement des Maliens mais de tous ceux qui aiment le Mali. Nous allons faire un show inédit », ont promis tour à tour, les artistes.

Se réjouissant de ce projet et des travaux accomplis par les organisateurs, le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Amadou Koïta, a souligné que la diaspora malienne joue un rôle très important au Mali.

« Nous allons prendre en compte vos préoccupations et soutenir cet évènement car ceci appartient au Mali en général et à la jeunesse en particulier», a conclu le ministre.

Aoua Traoré