Du 13 au 16 avril 2017, la localité de Yanfolila a vibré au rythme du kamalen n’goni, un instrument mythique du terroir dans le cadre de la 4e édition du Festival international/Kamalen N’goni.

L’édition 2017 de kamalen ngoni, riche en activités, a été marquée par des expositions, des conférences débats, manifestations artistiques, visites de sites touristiques et de courtoisie aux autorités administratives, chefs coutumiers et religieux de Yanfolila. Le festival a enregistré plus de 300 exposants. Selon ses organisateurs, il a permis d’injecter plusieurs millions de F CFA dans l’économie locale et l’inscription du Musée de chasse de Yanfolila au patrimoine national du Mali.

Pour le commissaire du festival et président de l’Association voix et musique pour l’intégration culturelle (AVMIC), Abdoul Berthé, la mobilisation a été parfaite. Et d’ajouter que ce festival est sans nul doute le moyen le plus efficace pour développer la culture mais aussi l’économie pour le bien-être de la population de Yanfolila. Il a invité la population locale à s’approprier l’organisation.

Le ministre de la Culture, Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a assuré la population que son département mettra tout en œuvre pour accompagner ce festival qui fait partie des meilleurs au Mali.

Pour cette édition, une place de choix a été faite aux artistes locaux comme Kalana Mama, Doussou Ballo, Kirantou Ténin… Des artistes de renommée internationale étaient aussi de la fête parmi lesquels Yoro Diallo, Mamourou Camara dit Sogninè, Prince Solo, Iba One et Nabintou Diakité.

En 2018, le festival prendra le nom du Festival international des arts et cultures/Nuits du kamalen ngoni de Wassoulou (Ficawa).

O. D.