La candidature du Mali pour abriter le siège de l’Union ouest-africaine des Olympiades des arts et des métiers est soutenue par les délégués des comités nationaux et ceux de la Confédération africaine de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et des innovations (Cadetfopi), en assemblée constitutive de l’Union à Bamako.

Promouvoir l’excellence dans les secteurs des arts et métiers dans la sous-région est l’objectif de l’Union ouest-africaine des Olympiades des arts et métiers. Portée sur les fonts baptismaux il y a quelque mois, l’Union tient son assemblée constitutive à Bamako depuis le 26 avril. La rencontre qui regroupe les délégations des comités nationaux des olympiades des pays membre de la Cédéao et celle de la Confédération africaine de l’enseignement technique de la formation professionnelle et des innovations (Cadetfopi).

Au cours de cette assemblée, les participants seront invités à élire les membres du bureau exécutif, les membres du conseil d’administration et désigner le pays devant abriter le siège de l’Union. Candidat pour accueillir le siège de l’organisation, le Mali bénéficie du soutien de plusieurs délégués.

“La graine des Olympiades ouest-africaines ne peut trouver meilleure que la terre malienne pour germer rapidement et produire des fruits juteux pour toute la sous-région”, a expliqué Alexis Ndoume, président et chef de la délégation Confédération africaine de l’enseignement technique de la formation professionnelle et des innovations.

Le président du Comité malien des olympiades des arts et métiers a affirmé que le siège est déjà un acquis pour le Mali.

“Le Comité malien est honoré par l’acceptation par nos pairs africains de laisser le Mali abriter le siège de l’Union ouest-africaine des olympiades des arts et métiers. A cet effet, nous attendons l’autorisation de nos autorités pour aller à la signature de l’accord de siège”, a souligné Soumaïla Bayini Traoré, président du Comité malien des olympiades des arts et métiers.

Président de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a salué le choix porté sur le Mali pour abriter le siège de l’Union. Il a assuré les participants du soutien et de l’accompagnement des plus hautes autorités maliennes à l’organisation.

A noter qu’avec la mise en place de l’Union ouest-africaine des olympiades des arts et métiers, les acteurs des secteurs pourront désormais participer à la compétition internationale des métiers.

Maliki Diallo