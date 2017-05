Le Festival international du Faguibine va contribuer au développement local, à la promotion de la paix et la diversification des activités artistiques, culturelles et touristiques dans le cercle de Goundam

Désormais, un Festival international du Faguibine (FIF) se tiendra chaque année à Goundam. L’annonce a été faite le samedi dernier à l’hôtel Salam de Bamako, à la faveur d’une conférence presse. La rencontre a mobilisé beaucoup de Goundamiens autour du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, et de son homologue du Développement industriel Mohamed Ag Ibrahim, la marraine du FIF, non moins maire de la commune rurale de Goundam Mme Seck Oumou Sall et le président de la commission de cette 1ère édition Abdramane Abdoulaye Macko. Il avait pour thème : « La culture de la paix et de la cohésion sociale dans le cercle de Goundam ».

Pour le président de la commission d’organisation, le Fif est une manifestation artistique et culturelle initiée par l’Association citoyenne pour le développement durable au Mali (ACIDEM). Il permettra entre autres de favoriser la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le cercle de Goundam. Aussi, l’ACIDEM, en initiant ce festival, veut contribuer au renforcement de la décentralisation à travers une action pilote de développement du système Faguibine, de la culture et du tourisme à l’échelle internationale. Le Fif mettra en avant toutes les expressions artistiques et culturelles tels que : le théâtre, la peinture, la sculpture, la danse, la musique, le design, la mode, le patrimoine, la photographie, les expositions d’art, les conférences débats etc a expliqué Abdramane A Macko.

Selon, le président de la commission d’organisation, les ressortissants des communes de Goundam, à travers le Fif, veulent aussi exprimer leur attachement à la paix et à la sécurité. Le banditisme résiduel dont souffre la population a reculé dans la zone grâce à l’action combinée du Mali et de ses partenaires qui assurent la sécurité s’est félicité d’Abdramane Abdoulaye Mako. C’est dire que la sécurité des festivaliers sera chose garantie. Egalement, ce grand rendez-vous culturel accorde une place de choix aux actions qui vont être entreprises pour le développement de l’agro-sylvo-pastoral comme pilier de l’économie locale dans une zone qui a un potentiel de plus d’un demi-million d’hectares de terres exploitables.

Pour amener l’auditoire à mieux appréhender l’enjeu de ce festival, l’expert hydro-agricole Mohamed Fall a fait une présentation très édifiante sur l’immense potentiel des sols fertiles du système Faguibine. Il a soutenu que les difficultés climatiques ont été exacerbées par des conflits fonciers opposant différents habitants de la localité.

La marraine de son côté, s’est appesantie sur la diversité ethnique du cercle. Pour Mme Seck Oumou Sall, toutes les communautés ethniques regardent à présent dans le même sens. « Je suis le fruit de cette diversité culturelle et j’en suis très fière » a-t-elle affirmé. Toutes ces ethnies sont aujourd’hui représentées ici» a poursuivi Mme le maire de Goundam.

Rappelons que le lac Faguibine dont le festival tire son nom fait partie d’un ensemble de 5 lacs dans la région de Tombouctou. A travers ce festival, il s’agit de mettre en valeur le potentiel agricole de ces lacs qui sont menacés par le climat et l’action de l’homme, par la construction de barrages comme celui de Fomi en Guinée et ceux du Mali. Le cercle de Goundam est composé de 6 communes.

Diakalia M Dembélé