La 3ème édition du festival des grillades de Bamako est prévue du 14 au 16 avril prochain au Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba. L’information a été donnée ce lundi 10 avril 2017 à la maison de la presse au cours d’un déjeuner de presse.

Les organisateurs de « Festi Grille » étaient ce midi à table avec les médias pour annoncer les couleurs de la troisième édition. Une édition qui sera riche en innovation selon le conférencier Franck Cyril Djedeje, membre du comité d’organisation. Après une première, deuxième, Festi Grille poursuit sa lancée pour valoriser et promouvoir la cuisine africaine et malienne en particulier. Placée sous le thème « Pour la paix et la cohésion sociale au Mali », cette 3ème va accueillir entre 4000 ou 5000 participants pour magnifier la gastronomie sous un dispositif sécuritaire réfléchi comme l’indiquent les organisateurs dudit festival :Ousmane Barry, Franck Cyril Djedjé et Amadou Goïta. Festi Grill, événement annuel de promotion de la gastronomie malienne, est selon ses promoteurs, un cadre d’opportunités économiques avec au programme des loisir beaucoup de loisir , des rencontres, des spectacles et un espace de promotion .

En plus des différentes prouesses culinaires qui vont être présentées lors de ces trois jours de gastronomies, le festival annonce les mélodies des artistes tels que Master Soumi, Koko Dembélé, Baba Salah, Mylmo et bien d’autres pour égayer les palets et les ouïes.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net