Si un humoriste est en cours d’émerveiller les maliens par son don d’imitation extraordinaire de l’actuel Président de la République du Mali c’est bien Sambri Sissoko communément appelé IBK Junior. Né dans la ville de Kayes en première région, rien ne le prédestinait à devenir plus tard comédien hormis sa volonté inébranlable d’aller au bout de sa passion du théâtre. Flashlight sur le parcours d’un homme de culture !

Dès son tendre enfance, il démarre ses études à l’école fondamentale de Kayes Médine où il décroche le diplôme d’études fondamentales. Après l’obtention du DEF Sambri passe le concours d’entrée à l’INA pour entamer des études en section art dramatique. A l’institut national des arts de Bamako il se spécialise en art dramatique. En 2009, il boucle sa formation et lance son dévolu en imitant des personnalités maliennes. D’abord ce fut le tour de l’animateur vedette Adama Kouyaté de l’émission de samedi loisirs. Puis il s’attaque à imiter l’icône de la musique malienne le célèbre artiste musicien Salif Keîta avant d’embrayer sur le Président François Hollande au CCF de Bamako. Aujourd’hui le jeune homme est l’un des rares artistes comédiens en cours de se spécialiser dans l’imitation et semble avoir trouvé sa voie en imitant l’homme fort de Koulouba dans les moindres détails. Cela va de l’habillement en tenue traditionnelle avec le sempiternel bonnet au-dessus de la tête en passant par les gestuels. Sans oublier les petites phrases qu’il marmonne au bout des lèvres et son regard pénétrant. Le plus drôle,  l’artiste n’oublie guère le mouchoir pour essuyer de temps en temps son front à la manière d’IBK en prononçant les phrases du Saint Coran entre les mots. Sambri ne peut jouer devant les fins connaisseurs du locataire du palais impérial de Koulouba sans que ce dernier n’explose de rire. Dès lors il commence à jouer dans divers lieux phares d’animation culturelle entre autre le palais de la culture, Yèlèbougou. Et tout récemment il a été invité pendant les journées théâtrales Guimba National.

Une autre grande spécialité du comédien demeure les pas de danse de sa région natale le Khasso. Là plus rien ne l’arrête, il laboure le sol de ses pieds habillé en tenue traditionnelle de femme en milieu Khassonké. Bonjour le spectacle…

Pour prouver son savoir-faire, bientôt il se mettra dans la peau du President IBK pour aller à la conquête du public à travers une série de spectacle au cœur des quartiers des communes de Bamako et pourquoi pas dans le reste du pays.

Aboubacar Eros Sissoko