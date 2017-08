CrĂ©Ă©e depuis 2003, la Maison Africaine de la Photographie traverse aujourd’hui une zone de turbulence depuis quelques annĂ©es. Et beaucoup de gens se posent des questions sur l’existence de cette structure puisqu’elle ne rapporte rien Ă la promotion des photographes maliens. En d’autres termes, la Maison Africaine de la Photographie n’a formĂ© aucun photographe malien capable de reprĂ©senter dignement le Mali aux diffĂ©rentes grandes rencontres, contrairement au Centre de formation en photographie.

En plus, la Maison Africaine de la Photographie n’a jamais connu deux directeurs. Depuis sa crĂ©ation, c’est Moussa KonatĂ© qui gère Ă sa guise cette boite qui est en perte de vitesse, puisque le directeur n’a plus d’ambition pour la faire bouger, après plus de 14 ans passĂ©es Ă sa Direction. VoilĂ pourquoi aucun partenaire fiable n’est intĂ©ressĂ© aujourd’hui par une collaboration avec cette maison et le Syndicat des photographes et de nombreux professionnels du secteur sont totalement dĂ©couragĂ©s par la manière dont cette structure est gĂ©rĂ©e. Et pourtant, la Maison Africaine de la Photographie tient chaque annĂ©e son Conseil d’administration, mĂŞme si les recommandations n’ont jamais Ă©tĂ© appliquĂ©es par le directeur. Elle bĂ©nĂ©ficie Ă©galement chaque annĂ©e d’une subvention de l’Etat, alors qu’elle n’organise pas une seule activitĂ© par an. Alors question : oĂą vont les fonds allouĂ©s par le dĂ©partement de la Culture ? Cette question mĂ©rite une rĂ©ponse.

En tout cas, le ministre de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, doit prendre ce dossier en main afin d’apporter un vĂ©ritable changement. Il s’agit bien de redynamiser cette structure avec une nouvelle Ă©quipe, pour le plus grand bonheur de nos braves photographes maliens. A dĂ©faut, il faut fermer dĂ©finitivement cette boĂ®te devenue un gouffre Ă sous pour l’Etat.

A.B. HAĂŹDARA

