L’évènement aura bel et bien lieu du 8 au 9 avril 2017 à Bafoulabé. Cette manifestation culturelle n’est pas à son coup d’essai. Il y a douze ans, l’ancien ministre de la culture M. Cheick Omar Sissoko en collaboration avec le conseil de cercle de Bafoulabé et les citoyens de cette localité a eu l’ingénieuse idée de mettre en place le festival au nom de la promotion des expressions musicales et de la danse du cercle de Bafoulabé. Au bout de quelques années, cette dynamique s’est lamentablement effondrée.

Depuis quelques mois, sous l’impulsion de l’Association pour le Développement du cercle de Bafoulabé, le festival est en cours de renaissance grâce à la volonté inébranlable des habitants de Bafoulabé.

Durant deux jours, le plus vieux cercle du Mali créé en 1887 va vibrer au rythme de Mali Sadio dans sa nouvelle configuration. A titre de bonus, les festivaliers pourront faire des visites touristiques des lieux phares de la localité : la visite de courtoisie aux autorités locales et coutumières de Bafoulabé ; la visite du site de Damba Doubé, la tombe de Mali Sadio ; le cimetière des colons ; l’école des fils de chef.

Cet important festival va tenir toutes les promesses et il sera riche en évènement tels que le Dansa sur l’eau, la prestation d’artistes etc.

Un grand rendez-vous culturel, de communion, de retrouvaille, de joie à ne pas manquer du tout.

L’administration malienne a accordé peu d’intérêt et d’engouement pour soutenir cette belle initiative. Quand on sait que la région de Kayes comparée à d’autres, manque cruellement de rendez-vous culturels mettant en exergue, les talents, le savoir et le savoir-faire de ces éminents artistes.

Dans ce sens, il paraît déplorable de ranger la célèbre légende de Bafoulabé, Mali Sadio, le pacifique ami des hommes tant chanté par les griots du Mandé et décrit par les historiens et écrivains de l’Afrique de l’Ouest.

Mamadou Sissoko