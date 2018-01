Le conseil des ministres du vendredi 5 janvier a pris certaines décisions importantes pour les hommes de cultures en particulier ceux du pays dogon. En effet, la mare d’Antogo a été classée patrimoine culturel national.

Il convient de noter que Antogo est une mare située à un kilomètre au sud-ouest du village de Deguéré dans la Commune rurale de Bamba, Cercle de Koro, Région de Mopti. Elle a une superficie de 441 mille 562 mètres carrés et fait l’objet d’un rite de pêche collective annuel dont la dernière édition a eu lieu le 6 mai 2017.

Ce rite de pêche collective, précise le communiqué du Conseil des ministres, est un ensemble de pratiques, traditions et expressions orales, représentations, connaissances et savoir-faire pour commémorer la découverte de la mare et les liens historiques communautaires, intercommunautaires et les parentés à plaisanterie qui sont tissées dans la localité de Bamba.

Antogo se situe dans le village des Amion Guindo (famille du ministre de l’Education) et ce sont eux qui ont rendu plus visible la pêche collective à travers les déplacements massifs vers le lieu et une large communication sur la pratique.

Mama PAGA

