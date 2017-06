Le Grand hôtel de Bamako a abrité le dimanche 4 juin 2017 une conférence débat sur Francophonie et paix. Organisée par la Commission nationale des cultures africaines et de la Francophonie (CNCAF), cette conférence avait pour but de communiquer aux médias les missions, les domaines d’intervention et organisation de la Francophonie.

 Le ministre Moustapha Dicko, Haut représentant du président de la République, a procédé à l’ouverture de la conférence débat. C’était en présence de l’administrateur, Adama Wane.

Pour M. Dicko : “La Francophonie n’est pas qu’une langue, une folie. C’est un désir de vivre en commun”.

Selon l’administrateur Adama Wane, “le Mali est un membre très important de la Francophonie. Les présidents comme Boutros, Senghor, Bourguiba… ont donné un élan à la Francophonie pour en faire une organisation de développement, une organisation basée sur le droit et le respect”.

La Francophonie, grâce à l’appui de ses Etats membres, milite en faveur de la paix au Mali.

La conférence débat s’articulait au tour de deux grands axes dont les missions consistent à promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et de la recherche ; développer la coopération au service du développement durable.

En réponse aux questions des confrères, Moustapha Dicko dira que “l’OIF vise à promouvoir principalement la langue française et la diversité culturelle. Elle vise la paix, l’éducation, le renforcement de la langue française dans l’enseignement”.

L’administrateur Adama Wane ajoutera que “l’Organisation internationale de la Francophonie (IOF) a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 84 Etats. Une communauté de destin consciente des liens et du potentiel qui procèdent du partage d’une langue, le français, et des valeurs universelles. La Francophonie n’est pas une organisation française. C’est un projet du Sud”.

Avec une population de plus de 870 millions d’habitants et 270 millions de locuteurs de français de par le monde, l’OIF a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 84 Etats et gouvernements qui la composent.

Fondée en 1970 sur la base du traité de Niamey (Niger), l’OIF mène des actions politiques et la coopération multilatérale.

L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de ses populations en les aidants à devenir les acteurs de leur propre développement. Elle apporte à ses Etats membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des actions de politique internationale et de coopération multilatérale, conformément aux quatre grandes missions tracées par le sommet de la Francophonie.

Dicko Moustapha d’ajouter : “Nous avons le même combat et le combat c’est pour le Mali”. La conférence débat visait à porter à la connaissance des hommes de média, des citoyens maliens, les missions, les domaines d’intervention, et organisations de la Francophonie.

Hawa Sy

(Stagiaire)

