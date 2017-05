Dans le cadre des travaux du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali, le bureau de l’UNESCO à Bamako, en partenariat avec le ministère de la Culture et l’appui de la MINUSMA, a organisé ce samedi 06 mai une conférence-débat à la faculté d’Histoire et de Géographie de l’Université des sciences sociales et de Gestion de Bamako (Ussgb).

La rencontre avait pour objectif de restituer les résultats du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali afin de permettre aux universitaires et notamment les étudiants de s’approprier d’avantage de leur culture et à la préservation biens culturels. A noter qu’en 2012, l’occupation des régions septentrionales du pays par des groupes armés avait mis en danger les patrimoines culturels matériels et immatériels (destruction des mausolées, vol des manuscrits…).

Selon le représentant de l’UNESCO au Mali, Hervé Huot Marchand, l’objectif n’est pas seulement de reconstruire les monuments, les bibliothèques, sites touristiques … mais de rétablir l’identité culturelle des communautés locales dont le plus ancien date du 13ème siècle. C’est pourquoi l’institution mondiale chargée de l’éducation, la science et la culture a répondu à l’appel du Mali en mobilisant les Nations Unies pour l’implication de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali(MINUSMA) dans la sauvegarde du patrimoine culturel. « Les étudiants et les chercheurs maliens doivent s’intéresser et s’impliquer dans la valorisation du patrimoine légué par leurs ancêtres », a-t-elle estimé.

Le doyen de la faculté, Sidy Mohamed OuldSidy Bara a indiqué que le département dont il dirige est constamment ouvert aux évènements culturels. « Nous parlons le même langage car les patrimoines, les manuscrits sont enseignés dans nos programmes et cela avec nos enseignants –chercheurs mais aussi par les cadres du musée national, de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel …», a-t-il précisé.

La conférence a permis la présentation d’un certains nombres de communications sur les actions de l’UNESCO, l’Etat de réhabilitation des édifices endommagés à Tombouctou et Gao, les impacts du projet de redynamisation du tissu socioéconomique de la ville de Tombouctou, la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. La projection des films documentaires réalisés sur les activités du programme et la visite de l’exposition des photos(Kakémonos) sur les résultats du programme ont été des faits marquants de la cérémonie.

Il faut rappeler que ce programme bénéficie aussi du soutien financier de l’Union européenne, la France, la Suisse, la Norvège, le Pays Bas, l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), la MINUSMA, Craterre, ICCROM, ICOMOS, de l’Ordre des architectes du Mali etc.

Mamadou Dit M’Baré FOFANA