Le ministère de l’Artisanat et du tourisme en partenariat avec la superstar de la musique, Salif Kéïta, organise le samedi 31 décembre prochain à l’hôtel cinquantenaire de Sikasso, une grande soirée de gala dont les recettes permettront de réhabiliter le Tata de Sikasso et la concession de la famille de Babemba Traoré qui sont en état de détérioration. Depuis sa nomination à la tête du département de l’Artisanat et du tourisme, Nina Wallet Intallou a promis de faire de Sikasso une nouvelle destination touristique de notre pays. Pour cela, la Ministre, l’artiste Salif Kéïta et une forte délégation ont effectué une visite en octobre dernier sur quelques sites touristiques de la région de Sikasso. Au cours de cette visite, ils ont constaté l’état de détérioration de certains de ces sites comme le Tata de Sikasso. Dès lors, l’artiste a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice.

C’est dans ce cadre qu’il organisera, avec le ministère de l’Artisanat et du tourisme, une grande soirée de gala à l’hôtel Cinquantenaire de Sikasso dont les recettes permettront de réhabiliter le Tata de Sikasso et la famille Babemba Traoré qui sont en état d’extériorisation ou de disparition. Le ministère de l’Artisanat et du tourisme lance un appel aux autorités et à la jeunesse de Sikasso de sortir massivement pour que la soirée soit belle.

M.TRAORE