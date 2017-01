Pour contribuer à la réhabilitation du site touristique Tata de Sikasso et la concession traditionnelle de la Famille Traoré qui est en état de dégradation totale, le grand artiste musicien, Salif Kéïta, a organisé en partenariat avec le département de l’Artisanat et du tourisme une soirée de gala le samedi 31 décembre dernier, sur l’esplanade de l’hôtel Cinquantenaire de Sikasso dont les recettes permettront de réhabiliter ces sites importants pour le tourisme de la troisième région.

Cette soirée de gala au cours de laquelle plusieurs millions de nos francs ont été collectés en guise de soutien au projet de l’artiste, a enregistré la présence de plusieurs personnalités de notre pays dont Nina Wallet Intallou, ministre de l’Artisanat et du tourisme ; Housseini Amion Guindo, ministre des Sports, Bougouzana Coulibaly, gouverneur de la région de Sikasso, Kalifa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso et plusieurs mélomanes venant du Burkina-Faso.

C’est aux environs de 22 heures précises que la soirée a commencé par le discours de bienvenue de Kalifa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Il a souhaité la bienvenue aux différentes délégations avant de présenter ses vœux de nouvel An aux uns et aux autres.

Son intervention a été suivie de celle de la ministre de l’Artisanat et du tourisme qui a montré toute sa satisfaction en ce qui concerne l’organisation de cette soirée de gala. ” Cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité avec la vaillante communauté Sénoufo de Sikasso sera, certainement, ancré dans les agendas de tous ceux qui aiment l’Afrique authentique. Du haut de cette tribune, permettez-moi de vous rappeler que les régions Sud et Ouest du Mali possèdent un patrimoine touristique exceptionnel, autant de lieux magiques et préservés sur lesquels des professionnels du tourisme malien, ici présents, renseigneront les passionnés des voyages exotiques”, a-t-elle précisé.

En parlant de Salif Kéïta et de son projet réhabilitation du “Tata de Sikasso”, la Ministre a souligné que “Salif n’est pas seulement un musicien de renommée mondiale, mais surtout un patriote de premier rang. Ayant constaté l’état de délabrement du “Tata de Sikasso” et de l’habitation de la grande famille “Traoré”, il s’est engagé, à travers un partenariat avec le département de l’Artisanat et du tourisme, à contribuer à la valorisation des sites touristiques du pays.

Elle a conclu ses propos en remerciant, au nom du gouvernement du Mali, l’artiste Salif Kéïta pour sa générosité et surtout pour sa contribution à la valorisation des sites touristiques.

Après ces différentes interventions, des artistes comme Mariétou Diabaté, Ami Danté, Néba Solo et Ba Kouyaté ont assuré la première partie avant la montée sur scène de la méga star Salif Keïta qui a fait voyager le public à travers ses différents albums au fil des morceaux qu’il jouait.

Salif Keita: “Le Mali est un pays d’histoire et du tourisme “

“Notre pays est vaste avec plein d’histoire intéressante, donc on avait oublié toutes ces histoires par rapport au problème du Nord. C’est pour réveiller la conscience des Maliens et celle de l’Extérieur que le Mali est un pays d’histoire et de tourisme. Je profite de l’occasion pour lancer un message de paix à tous les fils du pays dont notre pays a besoin maintenant”.

La Ministre Nina Wallet Intalou sur les grottes de Missirikoro

Profitant de sa présence à Sikasso pour la soirée gala de l’artiste Salif Keita, la ministre de l’Artisanat et du tourisme, Nina Wallet Intalou, accompagnée d’une forte délégation, a profité de l’occasion pour visiter les grottes de Missirikoro. Un site touristique situe à une vingtaine de Kilomètre de Sikasso. Situées près du village de Missirikoro, les grottes du même nom se situent sous un monticule gréseux d’environ 80 mètres de hauteur. Ces grottes sont un lieu de culte et de recueillement, elles sont utilisées à la fois comme une mosquée et un lieu de culte animiste et elles abritent aussi plusieurs espèces de chauves-souris. Après avoir visité les grottes, la Ministre a souligné que l’objet de sa visite à Missirikoro est de venir voir les grottes de Missirikoro qui constituent un site touristique intéressant et voir comment le département de l’Artisanat et du tourisme peut agir afin de valoriser les différents sites touristiques de la région de Sikasso. La délégation a clôturé sa visite en rendant une visite de courtoisie au chef du village de Missirikoro, Yacouba Sanogo.

M.TRAORE, envoyé spécial