A travers cette école qui est à sa quatrième promotion, M.Koné et d’autres personnes forment les jeunes kayesiens. « J’ai un agrément de l’exploitation de textiles africains et des Etat Unis. Mes habits sont exposés aux USA. J’ai eu la chance de participer à plusieurs expositions en France, à Dakar, à Saint Louis et au SIAO à Ouagadougou au Burkina Faso. Et j’ai toujours valablement représenté la région de Kayes. Beaucoup de gens m’ont connu lors des expositions-ventes, voilà pourquoi je veux partager mon savoir-faire dans ce centre de formation » dit fièrement Moussa Koné.

‘’À l’époque, j’avais à mon compte plus de dix jeunes ouvriers que je prenais en charge totalement…’’. Une charge énorme pour un jeune qui s’auto finance. Face à cette charge, il décida de créer une école de coupe et de couture agréée par l’Etat malien.

Après 10 ans d’apprentissage et une année d’intense formation dans un atelier de la place, Moussa Koné en 1995 monte son propre atelier de couture dans le quartier Légal Ségou et commence à dessiner des grands modèles d’habits pour le bonheur de la population de Kayes.

