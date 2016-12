Le journaliste et écrivain malien, Lanfia Sinaba vient de mettre sur le marché son premier essai sur Amadou Hampâté, éminent écrivain qui a su marquer son époque. Il est intitulé : “Révélations sur Amadou Hampâté Bah, le visionnaire, le francophone et le tradiféministe “.

La dédicace de ce livre de notre confrère Lanfia Sinaba s’est déroulée mardi 27 décembre 2016 à la Maison de la Presse en présence de plusieurs personnalités notamment l’ancien président de la République, Pr Dioncounda Traoré, parrain de cet événement.

“Révélations sur Amadou Hampâté Bah, le visionnaire, le francophone et le tradifeministe”, est un ouvrage où l‘auteur met l’accent sur Amadou Hampâté Bah en tant que visionnaire, défenseur de la francophonie, de la tradition mais aussi du féminisme. Edité par Edilivre en France, cet ouvrage de 132 pages est l’œuvre d’un jeune étudiant qu’il a été. L’histoire de ce livre a commencé à partir de son projet ‘’prix littéraire Amadou Hampâté Bah’’ qu’il a initié en fin 2002. Ce livre traite de la détermination, de l’engagement et du combat d’Amadou Hampâté Bah pour la valorisation et la promotion de la culture et des langues africaines, sa reconnaissance pour la grandeur, la promotion et l’épanouissement de la femme.

Ecrivain, journaliste, directeur de publication du journal l’Eveil hebdo et correspondant de l’agence de presse Chine nouvelle au Mali, Lanfia Sinamba a salué tous ceux qui de loin ou de près ont apporté leur soutien dans l’élaboration de cette œuvre littéraire, particulièrement le parrain de la cérémonie, Pr. Dioncounda Traoré, ancien président de la République du Mali.

Sory Ibrahima Bah, fils d’Amadou Hampâté Bah, a salué le travail laborieux de l’auteur.

A ses dires, ce livre permettra sans doute de mieux connaître Amadou Hampâté Bah. Et d’ajouter qu’il permettra aux lecteurs de connaitre la sagesse de cet homme.

Dioncounda Traoré a salué l’engagement de l’auteur pour la cause de la culture et la préservation des œuvres de Hampaté Bah qui constituent un patrimoine culturel. Pour lui, M. Sinamba est à saluer pour son courage à conduire ce travail titanesque car il est l’un des rares jeunes qui a une réflexion aussi profonde. Il montre à travers cette œuvre, la voix aux autres jeunes qui souhaitent monnayer leur talent, a-t-il déclaré. Le parrain a invité tous à s’inspirer des œuvres d’Amadou Hampâté Bah pour le bien-être de l’humanité.

Ousmane Sagara et Adama Diabaté Stagiaire