Sous l’égide de l’Institut nationale de la statistique (INSTAT) et la Direction nationale de la santé (DNS), l’Institut national de recherche en santé publique (INRSP) abrite, du 24 au 28 juillet 2017, un atelier de formation des enquêteurs/enquêtrices de la septième édition des enquêtes nutritionnelles anthropométriques et de mortalité rétrospective de type SMART au Mali.

L’enquête Smart est l’une des activités d’envergure réalisée par l’INSTAT en partenariat avec la Direction Nationale de la santé, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, le PAM, la FAO et l’OMS. Cette enquête a pour but d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes de 15 à 49 ans dans toutes les régions et le district de Bamako. « Il importe de signaler que dans le souci de mutualiser les efforts et de disposer d’une base de données complète pouvant servir aux besoins d’autres enquêtes, tels l’analyse des chevauchements de privations chez l’enfant (MODA) et la Plateforme Nationale d’Evaluation des programmes et projets (NEP), il a été convenu de coupler à la SMART 2017 l’Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP)», a déclaré le Dr. Seydou Guindo, chef de la division nutrition à la direction nationale de la santé, à l’ouverture de l’atelier, le 24 juillet. Cette année l’activité se fera, selon M. Guindo, sur toute l’étendue du territoire national. «Tous les partenaires et services locaux y seront impliqués», a-t-il souligné.

L’Institut National de la statistique, représenté par son Directeur Général, Harouna Koné, a réaffirmé l’engagement de sa structure «à produire des données statistiques fiables et de meilleure qualité nécessaires à l’élaboration, le suivi-évaluation des programmes et politiques de développement économique et social, tout en ayant le souci du respect des principes fondamentaux de la statistique officielle ».

Durant cinq jours, les participants à cet atelier se familiariseront, entre autres, avec les instruments de mesure de la taille, du périmètre brachial. De même que les modalités de pesage des sujets et la détermination de l’âge des enfants. Au programme de la formation, on note également une introduction à la procédure d’échantillonnage et à la technique de dénombrement ou encore des stratégies de résolution des difficultés auxquels peuvent être confrontés les enquêteurs et enquêtrices. La formation est assurée par des experts de l’INSTAT, de la DNS et de l’UNICEF.

Hadama B. Fofana