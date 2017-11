Le Président de la République IBK a coupé le ruban symbolique de l’ouverture du SIAMA 2017. C’était, le samedi 18 novembre 2017 au Parc des expositions de Bamako devant une foule nombreuse et des membres du gouvernement.

Le SIAMA est organisé par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l’Artisanat et du Tourisme en partenariat avec l’Assemblée permanente des Chambres de métiers du Mali.

Le thème pour cette première édition est : ” L’Artisanat, facteur de cohésion sociale et levier du développement durable”.

Après la coupure symbolique du ruban d’ouverture, et la visite guidée des Stands, IBK a salué le sérieux, le professionnalisme des artisans maliens qui ont pu présenter des œuvres d’actualité au-delà des œuvres contemporaines qui intègrent le passé et le présent du Mali et qui nous projettent vers l’avenir. ” Nous contribuerons aux efforts à faire pour que les artisans maliens aient les meilleurs outils, performants qui leur conviennent” a insisté le Chef de l’Etat.

Pour Mohamed, artisan dans les stands des réfugiés et déplacés, le démarrage de ce salon est une bonne chose et « nous pensons que le grand public ferra le déplacement pour venir apprécier nos œuvres. En invitant nous les déplacés à ce salon, cela prouve que le pays pense à nous ». Ami Maiga, un autre artisan de la délégation de Gao n’a pas manqué de saluer le ministère de l’Artisanat pour cette belle initiative. Néanmoins, elle déplore que sur les 9 stands de Gao, deux seulement ont été retrouvés. Toutes choses qui ont créé des désagréments. « On a été obligé de disperser les artisans de Gao entre d’autres stands ».

Cette première édition du SIAMA rassemble de nombreux artisans venus de l’Afrique et du reste du monde et ceux du Mali tout entier. Il s’agit redonner à notre pays la place qui est le sien en matière de promotion artisanale, facteur de développement socio-économique, de brassage culturel et de création d’emplois. Et c’est le Royaume Chérifien du Maroc qui est l’invité d’honneur pour la présente édition 2017.

Plus de 800 stands sont déjà vendus. Plus de 1000 exposants participent au SIAMA édition 2017.

Oumou Traoré

Commentaires via Facebook :