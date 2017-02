Le ministère de la Culture, dans le souci de relancer le tourisme et la vie artistique dans les trois régions du nord du Mali, a organisé un point de presse à la cité administrative, dans les locaux dudit ministère, le lundi 30 janvier, pour donner des explications sur un projet nommé « Timbuktu Renaissance ». Le ministre de la culture, Madame N’Diaye Ramtoulaye Diallo était à l’ouverture de la cérémonie.

Le coup d’Etat militaire et l’occupation des régions du nord par les djihadistes ont donné un coup dur au monde artistique et surtout le tourisme semble être plus touché. C’est dans le but de consolider la paix durable et d’attirer plus l’attention des touristes à travers le monde, que ce projet Tinbuktu Renaissance (TN) a été créé par le ministère de la Culture, en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers, les Etats-Unis d’Amérique.

Selon le ministre, l’initiative de ce projet est née lors d’un forum aux Etats-Unis d’Amérique, entre le monde Arabo-musulman et les Etats-Unis d’Amérique. Dans son objectif principal, ce projet vise la paix durable et la stabilité économique dans les trois régions du nord à savoir Tombouctou, Gao, et Kidal et principalement Tombouctou, pour relancer dans tout le monde entier ses activités touristiques et artistiques, montrer le patrimoine extraordinaire que regorge notre pays.

Quant à l’Ambassadrice des Etats-Unis, Tombouctou est reconnue dans le monde comme ville de civilisation intellectuelle, scientifique, philosophique de grands savants. C’est par cette richesse culturelle que ce projet prévoit tirer parti du plus grand atout du Mali qu’est le tourisme.

Pour cela, la culture doit être mise au cœur de la lutte pour la paix et la prospérité du Mali, en l’exposant à un auditoire mondial et potentiel, pour trouver des investissements. Pour ce faire, Tombouctou sera doté d’un centre d’innovation multifonctionnel pour accueillir des rencontres, des conférence- débats, des animations culturelles, avec même les artistes qui se trouvent dans les camps des réfugiés au nord, pour sa jeunesse dans les jours à venir. Il sera équipé par Google cultural institute et il sera possible de porter les concerts des jeunes artistes au monde grâce à Youtube.

Un autre objectif de ce projet est de soigner la mauvaise image d’insécurité collée à Tombouctou et aux autres régions du nord du Mali, de façon souvent exacerbée par les médias internationaux, en donnant des informations fiables et réelles pour la confiance des visiteurs.

Boureïma Tembely