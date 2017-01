Welcome! Log into your account

“Il y a ce qui s’est passé à Gao, les gens sont en deuil, des gens sont hospitalisés, suite à cette attaque. Et nous on prend le courage de faire un festival à Tombouctou. Qu’est-ce que les gens de Gao vont penser de nous ?”, se demande M. Maïga.

You are going to send email to