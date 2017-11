Le mouvement comédien «Badenya» a organisé une cérémonie de projection de film sur l’importance de pérenniser et de sauvegarder le lien de parenté comme valeur universelle de notre société. C’était le vendredi dernier, au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah de Bamako. Cette cérémonie de projection de film a pour but principal d’inculquer à l’esprit des jeunes générations l’importance de sauvegarder et de pérenniser les liens de parenté en société.

Aux dires de Oumar Bah, le comédien, Homme de distraction et éducatif joue un immense rôle dans le domaine de sauvegarde des mœurs.

Cette projection de film invite les personnes à faire connaitre l’importance des liens de parenté entre les personnes issues d’une même famille ou liées par un passé commun.

Les Responsables du film «Badenya» ont expliqué les raisons qui ont prévalu à la réalisation de ce film. Selon eux, vu l’évolution actuelle de notre société, les Hommes ne se reconnaissent plus maintenant et se laissent dominer par les biens pécuniaires. Ce film fait appel à la prise de conscience du rôle de la jeunesse dans la construction de l’édifice national et de la nécessité d’apporter une contribution de qualité à la résolution des problèmes auxquels le Mali est confronté. Il s’agit, entre autres, du manque de confiance entre les personnes du même sang et de la dépravation de nos mœurs. C’est dans ce contexte que ce film a été réalisé.

L’auteur principal du film, le comédien Kamah Konaté, a fait savoir que le film «Badenya» est un film éducatif qui participe à la conscientisation des jeunes. Selon lui, le comédien a une mission de divertissement d’esprit des personnes et d’inculquer aussi à l’esprit des jeunes générations les leçons de protection et de sauvegarde de nos valeurs sociétales.

Aly MORBA, Stagiaire

