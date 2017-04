Homme de culture, Yaya Coulibaly est un marionnettiste de renomm√©e internationale. Dans l’interview qui suit, il √©voque l’activit√© de marionnettiste (de la fabrication √† l’animation des marionnettes) mais aussi de la culture malienne. Entretien !

Aujourd’hui : Nos lecteurs peuvent-ils savoir qui est Yaya Coulibaly ?

Yaya Coulibaly : Je peux dire que je suis l’enfant de la marionnette. Quand je suis n√©, le premier √©l√©ment sur lequel j’ai ouvert les yeux est une marionnette. Je suis un h√©ritier des marionnettes. Je suis n√© passionn√© de marionnettes dans sa diversit√© d’esp√®ces et d’expressions. Aujourd’hui, je constate que certains ont essay√© de s’accaparer des marionnettes. Moi je suis le repr√©sentant du conseil des anciens marionnettistes. Parce que j’ai¬† fait la m√™me formation que ces anciens. Ce qui fait que j’ai l’imp√©rieuse obligation de m’assumer √† vie pour la sauvegarde des marionnettes, pour que le spectacle, l’art des marionnettes ne disparaisse pas. Donc, il va falloir qu’on fasse beaucoup attention. Il faut que nous passions par un canevas de transmission des savoirs aux enfants. Mais, il faudrait que les jeunes aussi aient un temps d’√©coute. Cela est important.

La soci√©t√© malienne est touch√©e par un gros probl√®me, un ph√©nom√®ne qui est l’argent. Tout le monde veut avoir de l’argent facilement. Aujourd’hui, √™tre autour de la marionnette, c’est peut-√™tre se montrer politiquement, avoir un petit quelque chose de gauche √† droite. Est-ce que de pareils gens peuvent-ils comprendre le message de la marionnette ? C’est difficile. Cela fait plus de 45 ans que je fais les marionnettes. J’ai commenc√© quand j’√©tais tout petit.

Qu’est-ce qu’il faut donc faire ?

Je suis en train d’initier des jeunes sur des th√©matiques, notamment sur comment les marionnettes traditionnelles ont surv√©cu jusqu’√† aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’il faut faire ? Je suis en train de m’investir pour sauvegarder les marionnettes traditionnelles, comme je l’ai toujours fait sur les plans national et international. Ce qui fait qu’au mois de janvier dernier, j’avais pr√©sent√© une tr√®s grosse exposition √† l’Institut fran√ßais sur comment le Mand√© est n√©. J’ai pr√©sent√© 1 795 marionnettes.

La seule collection de marionnettes que l’humanit√© poss√®de est la collection de marionnettes qui est chez moi. J’ai 25 000 marionnettes chez moi, √† la maison, qui sont entre le 6e si√®cle et maintenant. Ce sont de vraies marionnettes d’origine donc hors de la piraterie. Je souhaite que la marionnette puisse r√©sister avec sa musique, ses chansons, ses danses, m√™me sa tradition vestimentaire. Dans le temps, il √©tait interdit √† un danseur de marionnette de porter un pantalon. Il y avait des tenues sp√©ciales pour la danse des marionnettes. Le facteur de mobilisation, le facteur qui respectait les codes traditionnels faisait qu’on √©tait oblig√© de suivre le groupe, en fonction des classes d’√Ęge. Les marionnettes nous rappellent √ßa.

On dit aussi que les marionnettes transmettent des messages dont celui de la paix. Comment cela ?

Les marionnettes sont facteur de mobilisation. Quand les premi√®res pluies tombent, les marionnettes sacr√©es doivent sortir pour danser. Ce qui donne lieu aux f√™tes de semailles. Et apr√®s la r√©colte, c’est l’occasion de remercier le ciel de nous avoir donn√© √† manger. En ce moment, tous les animaux, les hommes, parce que l’homme est aussi un animal, se retrouvent dans la fraternit√© pour danser.

Ce qui est facteur de coh√©sion sociale. Si les Maliens pouvaient se d√©finir √† travers leur culture, on n’allait pas parler de paix aujourd’hui au Mali. La paix est dans le quotidien des Maliens. A travers les marionnettes, les Maliens vivent la paix au quotidien. Je suis √©cŇďur√© de voir des commissions de r√©conciliation. On va r√©concilier quoi pendant que tous les √©l√©ments sont dans nos cultures depuis des mill√©naires pour nous aider √† avancer. Il¬† est important de le savoir. Il faut que les Maliens regardent un peu en arri√®re. Parce qu’√† une √©poque de l’√©volution¬† des nations, il y a des moments de blocage. Et il faut que les hommes se mettent ensemble pour d√©bloquer la situation. Si on ne le fait pas √† temps, le temps finira par agir lui-m√™me et en ce moment il sera trop tard. Maintenant, les jeunes Maliens sont en train d’√©voluer sans rep√®res, ils ne suivent pas de vraies formations. C’est ce qui fait que je suis en train de former des jeunes.

Je suis comme un kamikaze. Je suis en train d’accompagner les jeunes sur tous les aspects de la marionnette, notamment la fabrication, les manipulations, le d√©placement sur sc√®ne parce qu’il y a¬† une trajectoire dans la danse des marionnettes, dans sa qualit√©. Tout cela fait partie de mes fonctions. Pour cette transmission du savoir, il faut que les jeunes soient motiv√©s, mais uniquement sur le plan financier. Mais il faudra que les jeunes sachent qu’ils sont en train d’h√©riter de quelque chose d’exceptionnel. Parce que notre probl√®me, c’est que le Malien n’aime pas lui-m√™me, le Malien n’aime pas sa culture alors qu’on a tout ici au Mali.

Le Mali regorge de tout ce que les Maliens ont besoin dans la vie. Si les Maliens se montraient capables sur le plan culturel, ils pourraient mobiliser toute la plan√®te en un mois. Et pour cela, ils n’ont pas besoin de subventions. Il suffit qu’ils fassent preuve de cr√©ativit√©, de transmission de p√®re en fils, de g√©n√©ration en g√©n√©ration. Mes marionnettistes n’ont jamais √©t√© √† l’√©cole. Mais ils peuvent faire vivre des animaux √† travers la danse des marionnettes pour faire passer des messages de fraternit√©, de coh√©sion, de vivre ensemble. Ce qui est tr√®s beau, important, ce qui est le reflet de notre soci√©t√©.

La danse des marionnettes est le dernier √©l√©ment qui nous fait croire en la vie. Dans la cosmogonie¬† Bamanan, quand Dieu cr√©a le monde, il y avait le r√®gne animal. L’homme a beaucoup appris avec les animaux. Ce qui fait que depuis l’aube des temps, les animaux et les humains ont v√©cu ensemble. Et les humains ont¬† beaucoup appris avec les animaux. M√™me demain, il y aura encore de vieux Bamanan capables d’interpr√©ter les chants des oiseaux ou d’un animal.

A titre d’exemple, quand une hy√®ne ricane le petit soir derri√®re le village, tout le monde sait que cela annonce la bonne saison. Et quand une hy√®ne traverse pr√©cipitamment un village en plein jour, cela annonce la catastrophe. Au village, on sait que la tourterelle est toujours la messag√®re.

 Quelle signification donnez-vous à la danse dans la manipulation des marionnettes ?

Dans la manipulation des marionnettes, la danse signifie la vie. La danse, c’est la marche du monde. La danse signifie prendre l’√©lan dynamique. Si nous ne prenons cet √©lan dynamique, nous allons √† reculons. La danse des marionnettes, c’est comme la marche des militaires qui vont en avant. Dans la danse des marionnettes, nous faisons passer des messages soit de tristesse, soit de joie, de transmission. Chaque danse des marionnettes est codifi√©e. Et la chanson est sa parole. Cette chanson permet √† des gens qui ne sont pas de la classe d’initiation de comprendre le langage populaire car le profane n’existe pas dans notre soci√©t√©. Cette danse est aussi th√©rapeutique car l’apparition de la marionnette sur la place publique cr√©e la joie, le revivre. La danse est la victoire de la vie sur la mort car l’√©lan de la vie ne doit pas s’arr√™ter. La danse nous rappelle que quelles que soient les difficult√©s de la vie, il faut mettre en valeur ce qui est positif. La marionnette est l’√Ęme du peuple Bamanan.

Tout le monde peut-il être marionnettiste ?

Non, non et non ! Tout le monde ne peut devenir marionnettiste. Cela n’est pas possible. Etre marionnettiste est un don de Dieu. Pour √™tre marionnettiste, il faut une initiation par des talentueux. Il y a aussi le calendrier de naissance des marionnettistes qui est tenu en compte comme mon cas. Je suis n√© un jour sacr√©. Dans la tradition Bamanan, c’est √† l’enfant n√© un jour¬† sacr√© qu’on doit transmettre, m√™me s’il n’est pas l’a√ģn√©. Le marionnettiste est d’abord un scientifique, un th√©rapeute, un magicien.

J’ai h√©rit√© des marionnettes. Cet h√©ritage se fait de p√®re en fils, de g√©n√©ration en g√©n√©ration depuis le 11e si√®cle. C’est pour cette raison que je dis que je suis l’enfant de la marionnette. Ce qui fait que Kirango a √©t√© √©rig√© en village festivalier par Biton Coulibaly. C’est comme √ßa que tous les villages se retrouvaient √† Kirango pour 15 jours de festival.

Aujourd’hui : Nous avons vu des femmes dans votre troupe. Elles peuvent aussi √™tre des marionnettistes ?

Les femmes jouent un grand r√īle dans toutes les manifestations initiatiques au Mali. Dans les marionnettes, les femmes jouent un r√īle important.¬† Sans les femmes, la marionnette n’existe pas. Dans le temps, chaque festival avait une marraine, une femme respect√©e. C’est elle qui collectait les plus beaux pagnes des villages qui servaient √† couvrir les marionnettes. A la fin du festival, c’est elle qui ramassait les pagnes pour les remettre √† leurs propri√©taires.

Durant les festivals, les femmes √©taient charg√©es de l’accueil, de la restauration des festivaliers. Cela est tr√®s important. Et quand les hommes se retiraient dans les bois sacr√©s, ce sont les femmes qui pr√©paraient √† manger. Ce sont les femmes qui balayaient et arrosaient la place publique devant abriter le festival. Ce sont les femmes qui transportaient les instruments de musique pour les lieux du festival. Et quand les soir√©es finissaient, quelle que soit l’heure, ce sont les femmes qui ramenaient les instruments de musique √† la maison.¬† Les carnavals permettaient aux femmes de se d√©fouler.

 Quelles ont été les grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontées ?

La premi√®re difficult√© √† laquelle nous sommes confront√©s est le probl√®me de subvention. Parce que le travail sur les marionnettes a un co√Ľt. Pour faire des marionnettes, il faut le bois du Kapokier (Boumboum en Bamanankan), le bois du raisin sauvage (N’Pekoun), le bois du figuier (Toro) et le M√©lina arborea (allumette jirinin), qui sont des types de bois. Comme je suis dans un registre de conservation, les marionnettes qui sont fabriqu√©es dans le Kapokier sont attaqu√©es par des insectes, alors que je n’aime pas utiliser des produits chimiques sur mes bois. Parce que les marionnettes sont comme des √™tres humains. On peut les toucher, les sentir sans se laver les mains. Donc, quand je fabrique mes marionnettes, c’est pour l’√©ternit√©.

J’utilise aussi le bois du manguier. Les marionnettistes ont aussi des difficult√©s dans la production, la promotion, la diffusion des marionnettes. L’autre grosse difficult√©, c’est √† qui transmettre le savoir sur les marionnettes. Les jeunes sont tr√®s press√©s d’apprendre, ils n’ont pas la patience d’attendre et d’assimiler le savoir. Ce qui fait qu’on est en train de pirater les marionnettes du Mali. Ensuite, les autres pays sont en train de pirater les marionnettes du Mali devant les Maliens. Alors, il faut une vraie politique culturelle de la part de l’Etat, des autorit√©s locales. Le Mali est √† l’origine de la marionnette.

Et cette paternit√© a √©t√© donn√©e au Mali par des marionnettistes d’autres pays durant la Semaine internationale des marionnettes √† Paris. Malheureusement, au niveau du programme d’enseignement, il n’y a pas de section marionnettes √† l’Institut national des arts (Ina). Au Conservatoire Balla Fass√©k√©, c’est du n’importe quoi l√†-bas, alors que les marionnettes constituent une richesse culturelle. Les autres viennent au Mali pour apprendre les marionnettes pour ensuite s’approprier la paternit√©. Au Mali, on est sp√©cialiste de tout et de rien.

Une autre difficult√©, c’est le regard des autres sur les marionnettistes. Les marionnettistes sont mal compris. Certains les consid√®rent comme des animistes (des cafres). A Magnambougou, des voisins sont venus m’agresser en me traitant de cafre. Pour dire que les marionnettistes ne sont pas respect√©s au Mali, alors que nous sommes profond√©ment ancr√©s dans la culture. Ce que les gens ne savent pas, j’√©tais fonctionnaire de l’Etat. J’ai d√©missionn√© pour me rapprocher de mon peuple √† travers les marionnettes. J’ai fait 35 fois le tour de la terre avec mes marionnettes. Dieu m’a donn√© cette chance. J’ai des difficult√©s au niveau de l’a√©roport de Bamako quand je veux voyager avec mes marionnettes. Partout au monde, c’est le tapis rouge qui est √©tal√© devant moi.

Aujourd’hui, je suis √©rig√© patrimoine vivant de l’humanit√©. A Toulouse, on m’a donn√© un grand troph√©e au nom de l’Afrique. Je suis Chevalier de l’ordre national du Mali. Donc, le Mali a l’obligation¬† de me prendre en charge et me prot√©ger. Je suis le vrai marionnettiste, je suis dans le vrai. Qu’est-ce que je n’ai pas fait, qu’est-ce que je n’ai pas donn√© pour le Mali pendant mes 45 ans de carri√®re ? Je suis professeur d’Universit√©, d’Acad√©mie aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. Mais ici au Mali, je suis un blabla dans la rue. Aussi, je suis souvent incompris parce que souvent dans des festivals, on ne me donne pas le temps de jouer, de montrer tout ce que je veux montrer dans la danse des marionnettes. J’ai un pied dans la tradition et un pied dans la modernit√©.

Je veux qu’on me donne le temps de jouer. Parce que les jeunes des villages veulent voir ma fa√ßon d’√©voluer sur sc√®ne. Ce qui leur permet d’avoir l’engouement des marionnettes. Il m’est difficile de faire une prestation en 5 minutes. Je suis souvent g√™n√© par √ßa.

Réalisé par Siaka Doumbia