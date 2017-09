– Djigui Kéïta élu l’homme le plus beau

Sounougou Traoré (âgée de 20 ans, 1m 20 pour 35 kg) est désormais la nouvelle Ambassadrice de la beauté des personnes de petite taille. Elle a été élue Miss le 26 août dernier, lors de la traditionnelle Nuit des personnes de petite taille organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Kadiatou Camara (âgée de 20 ans, 1m 17 pour 22 kg) et Bamakan Kanadji (22 ans, 1m 25 pour 55 kg) ont été classées respectivement 1ère et 2ème dauphines. Tandis que Djigui Kéïta a été sacré l’homme le plus beau des personnes de petite taille. Ce qui est une grande innovation cette année.

L’Association malienne des personnes de petite taille (Amppt) vient de respecter la tradition en célébrant la Journée internationale de la femme (elle a été proclamée par les Nations Unies le 8 Mars 1975). Cet événement a été célébré, le 26 août dernier, à l’hôtel Laïco Amitié à travers l’organisation de la traditionnelle Nuit des personnes de petite taille.

Placée sous la présidence du ministre de la Solidarité et de l’Action Sociale, Hammadoun Konaté, en présence de plusieurs invités de marque, cette soirée a tenu toutes ses promesses. Il s’agissait de célébrer la femme dans toute sa splendeur.

Après avoir remercié tous les partenaires pour leur soutien et accompagnement dans l’organisation de cette soirée, la présidente, Mme Kadiatou Barry, a profité de cette opportunité pour faire un clin d’œil sur son association, qui œuvre dans le cadre du plaidoyer, de la promotion, du développement, de l’épanouissement et la consultation de ses membres.

Selon elle, la Journée internationale de la femme est un moyen de reconnaissance de la lutte des femmes pour leur liberté, leur émancipation, leur promotion dans la vie publique et politique à tous les niveaux afin de capitaliser tout ce que les femmes ont appris pour les léguer aux générations présentes et futures. “Les femmes ont besoin de l’expertise de tout le monde sur les questions qui les préoccupent à savoir l’éducation des filles, le mariage précoce, les enfants de la rue, la procréation et l’inégalité entre les sexes. Les personnes de petite taille n’échappent pas à ces problèmes et subissent les conséquences de ces maux tous les jours “ dira la présidente de l’Amppt.

Le thème de cette présente édition était axé sur la procréation de la personne de petite taille. Sur cette question, Kadi Barry a été très claire : “Les suspicions, les attitudes et les regards de la société envers la femme de petite taille lui donnent le sentiment qu’elle rencontre un triple désavantage d’abord de par son statut de femme, puis comme handicapée et surtout de sa taille. L’environnement social, les préjugés sont des obstacles qui entravent l’évolution normale de la femme handicapée de petite taille et compromettent sérieusement sa procréation et du coup son mariage. Les préjugés ne doivent pas influer sur nous, personnes de petite taille. J’affirme sans risque de me tromper que les femmes de petite taille veulent se sentir aimées, ont des sentiments qu’elles veulent exprimer, elles se marient et peuvent avoir des enfants comme toutes les femmes “ dira-t-elle. Avant de préciser : “Nous tenons à affirmer que nous voulons une meilleure inclusion de la femme de petite taille dans tous les domaines de la vie”.

L’un des temps forts de cette Nuit a été l’élection de Miss des personnes de petite taille, qui est à sa 6ème édition. Elles étaient dix postulantes venues de Bamako et de différentes localités comme Sikasso, Bougouni, Koulikoro et Mopti pour ce concours de beauté.

Après le défilé devant le jury, c’est Sougounou Traoré (Agée de 20 ans, 1m 20 pour 35 kg) qui a été sacrée reine de la beauté. Du coup, elle remporte la couronne de l’édition 2017 de l’élection Miss des personnes de petite taille. Elève de son état, elle a reçu plusieurs cadeaux dont une moto Djakarta offerte par le président de l’Association Séko Mali-France, Bengaly Fodé Traoré.

Kadiatou Camara (élève en 9ème année, 20 ans, 1m 17 pour 22 kg) a été sacrée 1ère dauphine tandis que Bamakan Kanadji, étudiante en 1ère année Droit privé s’est classée 2ème dauphine. Agée de 22 ans, elle mesure 1m 25 pour 55 kg. Les deux dauphines ont été récompensées par plusieurs cadeaux offerts par les sponsors et les partenaires.

Notons que ce concours de beauté des personnes de petite taille a été initié depuis 2009 par le sacre de Fanta Jaquéline Kéïta puis Awa Coulibaly en 2011, Aïssata Kanou Diallo en 2014, Awa Touré en 2015 Kani Traoré en 2016 et maintenant Sounougou Traoré en 2017.

L’innovation de l’édition 2017 de la Nuit des personnes de petite taille a été le concours du plus bel homme. Sans grande surprise, cette couronne est revenue à Djigui Kéïta. Il a reçu différents cadeaux de la part des sponsors.

La présidente de l’Amppt adresse ses sincères remerciements aux différents partenaires à commencer par la Première Dame, Mme Kéïta Aminata Maïga, les ministres Hammadoun Konaté et Oumou Touré pour leur soutien. Sans oublier les sponsors, à savoir l’Association Séko Mali-France, NBB, Eau Kirène, TNT Sat Africa…

Vivement donc l’édition 2018

AB HAÏDARA