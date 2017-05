Bamako, la capitale du Mali, a depuis le weekend dernier, sa miss et ses deux premières dauphines, pour l’année 2017. L’organisation de cette sélection de miss dans la cité des trois caïmans, a été faite pour la troisième fois consécutive, par l’agence de communication BinthilyCom avec le soutien de ses partenaires, comme le PMU/Mali. Le processus de l’élection de la miss Bamako 2017 a connu son épilogue ce dimanche au Ciné Magic, ex Babemba et présentées à la presse le lendemain aux environs de dix –sept heures à la Résidence Yattaly.

C’est à la faveur d’une conférence de presse tenue à la résidence Yattaly de Kalabancoura, que la miss Bamako 2017, mademoiselle Bolo Touré et ses deux (2) ont été présentées aux journalistes et elle succède enfin à mademoiselle Géraldine Andréa Coulibaly qui fut Miss Bamako 2016. La miss Bamako 2017 et ses 2 dauphines ont eu respectivement 1000000FCFA, 500000FCFA, et 250000FCFA et beaucoup d’autres cadeaux. Signalons que plus de trente candidates étaient en lice, pour les trois, à savoir la miss et ses deux dauphines. Après une sélection très minutieuse des méritante, à travers leurs projets personnels notamment sur la contribution de la femme pour la réinvention du monde. A ces projets s’ajoutaient quelques aspects traditionnels recherchés par les membres du jury qui sont entre autres, la nature de la peau et la prise de parole dans la masse et le niveau de la culture générale notamment la connaissance de la ville de Bamako.

Bollo Touré est titulaire d’un brevet de technicien en comptabilité. Elle est actuellement en stage à la direction des finances et du matériel du Ministère de la santé et de l’hygiène publique. Du haut de son 1m85, elle souhaite contribuer à réduire le nombre d’enfants de la rue et leur permettre d’accéder à l’éducation et à une meilleure couverture sanitaire. Cette troisième édition de l’élection Miss Bamako 2017 a été une réussite, grâce à la synergie d’action de monsieur Abdoulaye Gakou, Président du Jury, Promoteur de Solar Mali ; Madame Fatou Faye, Directrice Générale de l’agence de conseil en communication Audacity ; Madame Tahara Touré, Manager de l’agence Tom Event ; Madame Safiatou Koumaré, Directrice des Ressources Humaines à 2M Consulting et Monsieur Pierre Somboro, Responsable multimédia à Binthily Communication.

Karamoko Dembélé