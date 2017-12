C’est bon et mes excuses aux miss, à leurs parents, aux ressortissants de leurs régions, à Monsieur le ministre, à l’ORTM, aux sponsors. Ils ont tous été embarqués dans une bêtise et nous ne l’avons pas ratée.

Je retiens que des jeunes dames actrices de développement ont été traînées comme des objets et humiliées avec des discours préparés et imposés. L’ORTM n’évolue pas et verse par terre le visage d’un pays remplit de talents.

Qu’a-t-on enseigné aux adolescentes et adolescents ? Qu’on peut ne pas être brillant et représenter sa région? Que parler avec conviction, c’est parler avec agressivité ? Qu’un joli visage et une belle taille est un talent?

Moi, je ne suis pas pour les élections miss et tout le monde le sait mais ce que l’ORTM produit est une atteinte à l’image du Mali.

Wa Salam! Miss Ortm 2018.

Maïmouna Diouncounda Dembelé

