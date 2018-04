La mission de notre compatriote Hamèye Founè Mahalmadane prendra fin en juin prochain à la Cour de justice de la Cedeao dont le siège est basé à Abuja, au Nigéria. Il y occupe le poste de doyen des juges. Selon des sources généralement bien informées, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports n’est pas partant pour un second mandat. En d’autres termes, il compte rentrer au bercail à la fin de sa mission afin de s’occuper de ses propres affaires.

Notons qu’il a été nommé lors du 44ème sommet des chefs d’Etat de la Cedeao qui s’est tenu en avril 2014 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Il y a remplacé l’ancien ministre de la Justice et l’actuel secrétaire général du Gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé, qui fut présidente de cette juridiction internationale. Et la nomination de Hamèye Founè a été fortement appréciée et saluée par le monde de la justice puisqu’il est réputé être un magistrat chevronné. Celui qui fut ministre de la Jeunesse et des Sports entre avril 2012 et septembre 2013 est un cadre très respectueux. De l’avis de beaucoup d’observateurs avertis, il fut l’un des meilleurs ministres sous la Transition.

La question qui est donc déjà sur toutes les lèvres : qui pour le remplacer ? A.B. HAÏDARA

Commentaires via Facebook :