Pour AliouBadraNancassé, l’ex-président du SAM avait d’ailleurs verbalement démissionné le jeudi 2 février devant la commission de bon office mise en place pour les négociations. A ses dires, cette déclaration de démission a été faite devant le président de la Cour Constitutionnelle, celui de la Cour Suprême, du représentant de l’AMDH et des religieux. Il estime ne pas comprendre comment après cette démission, Cherif Koné est allé lire une déclaration à l’ORTM au nom du SAM. Pour preuve, il déclare que Chérif Koné, a envoyé le soir du jeudi 2 février 2017, son garde du corps récupérer toutes ses affaires dans son bureau du SAM, et qu’il a apporté même son tapis de prière avec lui.

Les présidents des deux syndicats se sont entretenus avec la Presse. Ils estiment que la grève illimitée est maintenue et que la déclaration faite par Chérif Koné est nulle et de nul effet.

Les leaders du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et celui Libre de la Magistrature (SYLIMA) ont convoqué une assemblée générale extraordinaire d’information et de sensibilisation à l’endroit de leurs membres. Cela pour répondre à la déclaration de suspension de la grève illimitée, lue à la télévision nationale par Cheick Mohamed Chérif Koné.

