Il faut rappeler que lors de son séjour au Mali, le patron de la CEDEAO a rencontré le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Mali, les ambassadeurs et consuls de la CEDEAO. L’un des temps forts de son séjour au Mali a été le dépôt des gerbes au Mémorial des soldats (Maliens et étrangers) morts pour le Mali.

Le second objectif de cette réunion internationale, laquelle enregistrera la participation des partenaires du Mali, est d’explorer selon lui les voies et moyens pour donner plus d’appui logistiques aux troupes qui opèrent au Mali dans le cadre de la MINUSMA.

En visite de courtoisie et de travail à Bamako u 21 au 23 décembre, le président de la Commission de la CEDEAO, Marcel Alain De Souza a annoncé l’organisation d’une réunion internationale sur le Mali au mois de mars 2017 afin d’explorer de nouvelles stratégies dans la lutte contre les groupes terroristes. L’annonce a été faite hier jeudi au CRES de Badalabougou lors de sa rencontre avec les membres du Comité de suivi de l’Accord signé entre le gouvernement malien et les groupes armés.

