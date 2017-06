Ils sont aux nombreux de cinq : un prix d’excellence, et quatre prix spéciaux que sont : le prix de leadership ; le prix de réalisation de production ; le prix de management des ressources, et orientation des parties intéressées

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme système qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), il a été lancé le jeudi 22 juin 2017, au département en charge du Développement industriel la première édition des prix CEDEAO de la qualité. C’était sous la présidence du ministre du Développement industriel, M. Mohamed Aly Ag Ibrahim, en présence du Directeur général de l’AMANORM, M.Yaya Niafo, non moins point focal du Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), de la Cheffe des Opération de l’ONUDI au Mali, du représentant résident de la CEDEAO au Mali entre autres. Il est organisé par le Programme d’appui à la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO (ECOQUAL), financé par l’Union Européenne et exécuté par le bureau de l’ONUDI au Mali. Son objectif est de faire la promotion du prix de la qualité auprès des parties prenantes au niveau national.

A travers de cette journée de lancement, les résultats attendus ont été entre autres : l’information des participants sur le prix CEDEAO de la qualité, notamment ses avantages et ses critères ; la sensibilisation des entreprises sur l’intérêt à participer au prix national et au prix régional de la qualité. En effet, le déficit de qualité des produits et des services constitue l’un des freins majeurs à la participation des Etats membres de la région ouest africaine au commerce mondial. Des actions efficaces d’information et de sensibilisation à la qualité des acteurs économiques, notamment des décideurs, les organisations publiques, les entreprises privées et les consommateurs, sont nécessaires pour y remédier. Au niveau régional, la commission de la CEDEAO a adopté en 2013, le règlement C/REC18/12/13 portant création du prix CEDEAO de la qualité et le règlement C/REC 17/12/13 portant adoption de ses règles d’organisations. La date prévisionnelle de remise des trophées aux lauréats est fixée par la commission d’organisation au 30 juin 2017 à Abidjan.

Les différentes prix CEDEAO de la qualité de cette première édition sont aux nombreux de cinq : un prix d’excellence, 4 prix spéciaux que sont : le prix leadership ; le prix de réalisation de production : le prix de management des ressources, et l’orientation des parties intéresses.

Dans son intervention, le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim, a déclaré que ce programme cadre la vision de son département. Selon lui, il contribuera au développement d’un environnement propice des affaires et permettra ainsi aux entreprises de la région ouest africaine d’être plus compétitives à l’exportation, grâce au renforcement des infrastructures nationales et régionales de la qualité. Il a donné l’assurance de tout le soutien du gouvernement aux hommes et aux femmes qui s’activent dans les laboratoires, dans les entreprises, au sein de la société civile pour promouvoir la qualité.

Pour le point focal, M. Yaya Niafo, ces prix visent à récompenser les meilleures entreprises en matière de la qualité managériale, enfin de susciter les entreprises à améliorer leurs performances en terme de qualité.

