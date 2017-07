A Addis-Abeba, en Éthiopie, la Vice-secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de l’ONU, Amina Mohammed, a appelĂ© lundi 03 juillet 2017 Ă renforcer les relations entre l’Union africaine (UA) et les Nations Unies afin de promouvoir le dĂ©veloppement promis aux jeunes Africains.

Mme Mohammed, qui participait Ă son premier sommet de l’UA comme numĂ©ro 2 des Nations Unies, s’est fĂ©licitĂ© de l’accent mis cette annĂ©e sur la jeunesse. Ce choix constitue selon elle un « rappel puissant » de la nĂ©cessitĂ© de crĂ©er un monde meilleur pour les prochaines gĂ©nĂ©rations dans la lignĂ©e du Programme de dĂ©veloppement durable Ă l’horizon 2030 et du cadre stratĂ©gique de l’UA connu sous le nom d’Agenda 2063.

«Pour les 226 millions de jeunes âgĂ©s de 15 Ă 24 ans vivant en Afrique aujourd’hui, ces programmes abordent les dĂ©fis et les opportunitĂ©s qui font partie intĂ©grante de leur avenir», a dĂ©clarĂ© Mme Mohammed.

«Aujourd’hui, vous prenez des dĂ©cisions qui feront en sorte que l’Afrique bĂ©nĂ©ficie du plein potentiel de toutes ses personnes, y compris les jeunes femmes et hommes», a rappelĂ© la Vice-SecrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, en Ă©cho au thème du sommet : ‘Exploiter le dividende dĂ©mographique par des investissements dans la jeunesse’. «Investir dans notre jeunesse aujourd’hui (permettra) de rĂ©colter le dividende d’une Afrique pacifique et prospère demain», a-t-elle ajoutĂ©.

S’adressant aux dirigeants du continent africain rassemblĂ©s au siège de l’organisation panafricaine, Mme Mohammed a appelĂ© à «construire de nouveaux ponts entre nous et Ă fortifier ceux qui existent dĂ©jà » pour respecter les promesses du programme de dĂ©veloppement pour l’Afrique et son peuple.

En avril, la confĂ©rence annuelle ONU-UA Ă New York a abouti Ă la dĂ©finition d’un cadre commun pour un partenariat renforcĂ© sur la paix et la sĂ©curitĂ©. Les deux organisations prĂ©parent dĂ©sormais un cadre commun sur le dĂ©veloppement durable, axĂ© sur la mise en Ĺ“uvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063, a indiquĂ© Mme Mohammed.

La Vice-SecrĂ©taire gĂ©nĂ©rale a Ă©galement notĂ© que l’ONU collaborera avec l’UA sur une nouvelle initiative de l’Union europĂ©enne et des Nations Unies pour mettre fin Ă la violence sexiste dans le monde, qui sera lancĂ©e Ă l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies en septembre

Les efforts visant Ă renforcer le partenariat de l’ONU avec les communautĂ©s Ă©conomiques rĂ©gionales d’Afrique dans les domaines du maintien de la paix, des Ă©lections et des transitions dĂ©mocratiques ont Ă©galement Ă©tĂ© soulignĂ© par Mme Mohammed lors de ce sommet.

Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations Unies, AntĂłnio Guterres, a rĂ©cemment rĂ©itĂ©rĂ© la nĂ©cessitĂ© d’un financement « prĂ©visible, fiable et durable » pour les opĂ©rations de maintien de la paix de l’UA et devrait travailler sur une sĂ©rie de propositions concrètes pour le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

«Nos efforts devraient continuer Ă ĂŞtre basĂ©s sur l’urgence, la flexibilitĂ© et l’innovation pour amĂ©liorer la complĂ©mentaritĂ©, la rentabilitĂ© et l’impact», a dĂ©clarĂ© Mme Mohammed.

La Vice-SecrĂ©taire gĂ©nĂ©rale a Ă©galement fait Ă©cho Ă l’appel lancĂ© M. Guterres lors du sommet du G7 en Italie, oĂą il a exhortĂ© les dirigeants mondiaux Ă investir dans les jeunes, avec des investissements plus solides dans la technologie, l’Ă©ducation adĂ©quate et le renforcement des capacitĂ©s en Afrique.

«Le dĂ©fi de renforcer le capital humain en Afrique, en commençant par ses jeunes, a galvanisĂ© les engagements pour promouvoir leurs droits et investir dans une Ă©ducation de qualitĂ© et pertinente Ă tous les niveaux, la santĂ©, la science et la technologie et l’innovation», a prĂ©cisĂ© Mme Mohammed.

Source : https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39770