Juillet 2016 à avril 2017 (9 mois) sous la direction du ministre Me Mountaga Tall

J’ai été nommé ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, par Décret n°2016-0510/P-RM du 07 juillet 2016 portant nomination des membres du Gouvernement. J’ai occupé ce poste jusqu’au 11 avril 2017, date du dernier remaniement ministériel. Conformément à l’article 18 du Décret n°2016-0844/P-RM du 03 novembre 2016 fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement, j’ai préparé et mis en œuvre la politique nationale dans les domaines des Technologies de l’Information, de la Communication ainsi que dans les domaines de la Poste, des Télécommunications, de la publicité et de la Communication du Gouvernement.

La présente note porte sur les réalisations dans ces différents domaines sur la période concernée.

AU TITRE DU RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

Dans le but d’instaurer un climat social apaisé tous les syndicats relevant du département ont soit été reçus soit reçu la visite du ministre.

Les difficultés rencontrées ont pu ainsi être gérées au fur et à mesure. Il est évident que tous les problèmes ne peuvent être définitivement réglés. Mais ceux susceptibles d’engendrer des conflits sociaux ont été traités dans un esprit partenarial et de responsabilité. C’est ainsi que :

A ce jour aucune grève n’a été observée ni aucun préavis de grèvedéposé ;

Il existe un climat social apaisé voire convivial avec les divers syndicats ;

La satisfaction de la doléance du syndicat de l’AMAP sur l’intégrité du siège de l’Agence est une réalité ;

Les revendications salariales du syndicat de la SOTELMA ont été satisfaites ;

L’établissement des titres d’actionnaires au profit des travailleurs est en cours ;

Une avance sur les dividendes du premier semestre 2015 a été versée aux travailleurs Les doléances du Syndicat de l’ORTM ont été réalisées ou sont en cours de réalisation avec des délais convenus d’accord parties ;

Les problèmes salariaux posés par le syndicat de LA POSTE ont été résolus ;

Des problèmes demeurent bien évidemment. Mais force est de saluer l’esprit de responsabilité des leaders syndicaux et des travailleurs du département.

AU TITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ADOPTES OU DANS LE CIRCUIT D’ADOPTION

Une intense activité législative et règlementaire a permis l’adoption ou la transmission dans le circuit d’adoption d’une vingtaine de textes en neuf (9) mois.

Ainsi :

Au titre des Technologies de l’Information et de la Communication :

En vue de doter le Mali d’un cadre juridique adapté aux réalités et aux mutations du secteur aux plans national, sous régional, régional et international, les projets de loi ci-après ont été adoptés par le Conseil des ministres :

– le projet de loi sur la Société de l’Information ;

– le projet de loi sur la cybercriminalité.

Au titre des Télécommunications :

– le décret déterminant les conditions d’application de l’itinérance nationale ;

– le décret déterminant la procédure d’octroi, de retrait et de transfert de licence ainsi que les dispositions relatives à leur durée et à leur modification ;

– le décret sur la procédure pour l’octroi, le retrait et de modification relative à l’Autorisation générale ;

– le décret sur la procédure à suivre pour déclarer les services soumis à déclaration ;

– le décret relatif à l’interconnexion et à l’accès des réseaux et services de télécommunications/TIC ouverts au public ;

– le décret déterminant les profils et la procédure de sélection des membres du conseil de l’AMRTP.

Au titre de la Poste :

– le projet de loi postale a été adopté par le Conseil des ministres du 30 novembre 2016 après près de deux décennies d’attente;

– la communication écrite relative à la relance de la Poste a été examinée par le Conseil des ministres du 17 février 2017 ;

Au titre de l’ANCD :

L’adoption de la Politique Nationale de la Communication pour le Développement (PNCD) qui était en attente depuis 1993.

Au titre de médias

– le projet de décret portant institution de la carte de presse a été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement ;

– le projet de loi instituant la redevance pour le développement de l’audiovisuel et du numérique a également été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement ;

– le projet de loi portant régime de la presse et délit de presse a été transmis au Ministère de la Justice pour observations. Ce texte dépénalise les délits de presse ;

– la création de la Direction Nationale de l’Economie numérique est en attente de vote de l’Assemblée Nationale ;

– la relecture des textes de création de l’AGETIC est achevée. Elle est prête pour transmission au Secrétariat Général du Gouvernement ;

– L’adoption du projet de loi fixant le régime de la publicité qui était également longuement attendue a été vivement saluée par la profession.

III. AUTRES MESURES ET ACTIONS CONCRETES :

Le lancement du processus de l’attribution de la 4èmeLicence de téléphonie ;

Le Conseil de Cabinet du 23 mars 2017 a autorisé le ministre chargé de l’Economie numérique à lancer le processus d’attribution de la 4ème licence. Le Conseil des ministres doit valider cette décision.

Le début de la Relance effective de la Poste est visible sur le terrain.

Le lancement effectif de l’itinérance gratuite (Free roaming) :

Depuis le 11 avril 2017 le processus a effectivement commencé entre les pays suivants : le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et le Togo. L’itinérance gratuite permettra aux Maliens et aux ressortissants de tous ces pays en déplacement dans l’un de ces pays, de recevoir gratuitement les appels et sms et d’effectuer les appels aux tarifs locaux. D’autres pays seront très prochainement concernés.

L’Opérationnalisation de la SMTD :

La Société Malienne de Transmission et de Diffusion a été effectivement créée et a entamé ses activités. Les organes de gouvernance se mettent progressivement en place. Dans le cadre de la restructuration de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (Ex-ORTM), deux entités existent désormais : l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) et la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD-SA). La séparation des patrimoines et le processus de mise en place des organes d’administration et de gestion des deux entités sont achevés.

La Nouvelle grille de l’ORTM:

La nouvelle grille des programmes de l’ORTM adoptée par le Conseil d’Administration du 14 mars 2017 est devenue une réalité. Entre autres innovations majeures il peut être constaté :

– L’allongement des heures d’émission de la Télévision nationale ;

– L’instauration de débats contradictoires y compris avec l’opposition politique et la société civile ;

– La réduction du temps du Journal Télévisé de 20 Heures ramenés à 40 minutes maximum ;

– Une stricte ponctualité en respect des auditeurs et téléspectateurs ;

– L’utilisation des Ecritels pour coller à l’actualité nationale brûlante avec comme objectif de faire de l’ORTM la première source d’information sur le Mali ;

– Introduction du langage des malentendants pour les principales émissions ;

– Des changements de décors pour certaines émissions ;

– L’introduction d’émissions en anglais et en arabe et le renforcement des émissions en langues nationales….

.L’accroissement de l’aide publique à la Presse :

Le montant de l’aide publique à la presse a connu une augmentation allant du simple au triple (300%).

La création de la Cellule d’Information et de Communication :

Le ministre porte-parole du Gouvernement ne disposait que d’un chargé de communication pour assumer sa difficile et délicate mission. Par Décret N° 2017-030/P-RM du 29 mars 2017la Cellule d’Information et de Communication a été créée. Le porte-parole du Gouvernement dispose désormais d’un outil pour la communication gouvernementale

Identification des abonnés :

Le processus d’identification des abonnés des deux (2) opérateurs téléphoniques a été mené à son terme. Une ultime prorogation allant jusqu’au 10 décembre 2016 a été accordée aux opérateurs par Arrêté n°2016- 3349/MENC-SG du 20 septembre 2016. Le rapport final de mise en œuvre de l’identification est disponible.

L’acquisition d’une nouvelle imprimerie par l’AMAPP :

Une nouvelle imprimerie et ses accessoires sont acquis sur financement du budget national. Le bâtiment devant l’abriter est achevé.

Le Journal l’ESSOR sera complètement relooké.

Lancement du site Internet de l’Agence de Presse du Mali

en lieu et place du vieux papier journal qui existait.

La couverture médiatique et internet du Sommet Afrique – France :

Les structures relevant du ministère de l’Economie numérique, qui n’ont reçu aucun soutien à cet effet ont brillamment tenu leur rôle lors de ce grand challenge pour notre pays. L’ORTM en tant que télédiffuseur hôte a fait un sans-faute. L’ESSOR a assuré une excellente couverture.

L’AGETIC a sorti « le grand jeu » avec internet gratuit sur différents sites du sommet et dans la zone ACI.

Orange Mali, Malitel et Huawei ont parfaitement tenu leur rôle.

La couverture internet de la Conférence d’entente nationale par l’AGETIC

et la mise à disposition d’une salle de presse équipée tout au long des travaux.

La transition vers le numérique est engagée et avancée.

De nombreuses propositions financières et techniques, da qualités diverses sont disponibles. Certaines incluent la construction du nouveau siège de l’ORTM qui doit accueillir de nombreux matériels. Il reste à faire un choix conforme aux intérêts nationaux dans le respect de la souveraineté de notre pays.La fin des travaux du Centre des données :

La sensibilité de ce centre n’autorise aucun commentaire.

Le Porte-parole :

Mon équipe et moi-même avons veillé à restituer et à valoriser l’action gouvernementale sans jamais tomber dans la dithyrambe, l’invective inutile ou le « one man show ».

Sans être exhaustif, nous avons tenu dans un esprit républicain et de redevabilité à faire le point de ce que nous avons pu réaliser dans le cadre de la mission que les plus hautes autorités ont bien voulu nous confier.

Ces résultats, quel que soit l’appréciation que l’on puisse en faire, sont le fruit du travail d’une équipe que je tiens à remercier et à saluer : gardiens, techniciens de surface, plantons et coursiers, chauffeurs, reprographes, secrétaires, agents du Secrétariat général et de la DFM, Directeurs et assimilés des différents services, Secrétariat particuliers, agents de sécurité, Haut Fonctionnaire de Défense, Attaché de Cabinets, Chargés de missions, Conseillers Techniques et assimilés et enfin Chef de Cabinet et Secrétaire Général.

Que tous reçoivent ici l’expression de mon infinie gratitude !

Mes remerciements vont à Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement sortant Modibo Keïta et à Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar KEÏTA dont la confiance m’ont permis de travailler sur le devenir de mon pays à travers le développement du numérique et sur l’image du Mali.

J’ai bénéficié du respect, de la considération et de la solidarité de tous les ministres : ma reconnaissance à eux tous !

Bonne chance à la nouvelle équipe gouvernementale !

Puisse Allah SWT étendre sa miséricorde sur notre cher Mali !

Bamako, le 23 avril 2017

Ancien Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement,

Me Mountaga TALL