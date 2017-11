Il suffira de ré-allumer en chacun de nous le sentiment d’appartenance à la même nation, le Mali notre patrie,

Il suffira de garantir à chaque malienne et à chaque malien, le respect de sa personne, de sa dignité et de son honneur, le respect de sa liberté et de ses droits fondamentaux, pour revivifier en chacun, l’amour de ce grand pays aimé et béni de Dieu.

Notre devoir de génération et le défi pour nous, consisteront à redonner à notre patrie le Mali toute la splendeur de ses époques glorieuses et faire ainsi que le Mali redevienne l’undes plus grands pôles culturels, scientifiques, militaires et de richesses au monde.

Tout cela n’est possible que s’il y’a une égalité des chances entre Maliens et la possibilité pour chaque Malien de pouvoir participer à la gestion des affaires du pays.

Ma candidature n’est ni une ambition de pouvoir pour le pouvoir et encore moins une recherche d’enrichissement personnel à travers le pouvoir.

Le but de ma candidature est de faire en sorte que le Mali appartienne à tous les Maliens et à chaque Malien afin d’en faire à nouveau cette grande nation glorieuse dont nous restons encore si fière.

Le slogan de ma candidature est : « MALIYÉANBÊDÉTAYÉ – Le Mali nous appartient à tous ».

Mes Cher-e-s compatriotes, Maliennes et Maliens, restons debout, gardons la tête haute, soyons fiers nous, de notre parcours et de notre patrie. Tous ensemble, rejoignons MALIYÉANBÊDÉTAYÉ. Que chacun vienne tel qu’il est et sera accepté comme tel, sans aucune distinction ni discrimination.

En m’accordant votre confiance lors des élections présidentielles de 2018, l’une de mes principales priorités serai de faire cesser la sélection sociale à la “malienne” et qui consiste à favoriser une minorité au détriment de l’écrasante majorité – faire cesser l’injustice et accorder une égalité des chances à toutes les maliennes et à tous les maliens.

L’exemplarité commencera au sommet de l’État : mes propres enfants ne voudront pas mieux que les autres enfants du Mali, nous serons tous égaux en droit et en devoirs, je ne permettrai plus que le pouvoir soit un moyen d’enrichissement illicite au détriment du développement du Mali.

J’appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à se mobiliser et à mobiliser partout et autant que possible autour de ma candidature.

Le Mali ne sera plus jamais ce qu’ils en ont fait. Le Mali redeviendra l’une de nos plus grandes fiertés.

Que Dieu bénisse le Mali

MALIYÉANBÊDÉTAYÉ

Habib DEMBÉLÉ dit Guimba National

e.mail : contact@guimba2018.com

Facebook : fb.me/maliyeanbedetaye

@maliyeanbedetaye

Commentaires via Facebook :