Une délégation de la Mission Diplomatique et Consulaire du Mali en France, présidée par Monsieur Tidjani Djimé Diallo Conseiller à l’Ambassade et Gérant Intérimaire du Consulat Général du Mali et celle du Collectif Main Propre, présidée par Mr Tapa Konté ont procédé ce lundi 02 janvier 2017 à la signature d’un accord mettant fin à l’occupation du Consulat.

