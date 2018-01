L’URD constate avec inquiétude la recrudescence de la répression par les autorités du Mali des manifestations pacifiques des organisations de la société civile : Ainsi la manifestation des femmes HUICOMA de Koulikoro du 4 janvier 2018 ,la marche du mouvement « On a tout compris « du 10 janvier 2018 ,le sit in des femmes contre les violences conjugales devant l’Assemblée Nationale le 12 janvier 2018 , ont été violemment dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraques faisant de nombreux blessés .

L’URD condamne avec la dernière rigueur ces pratiques barbares d’un autre âge et exige qu’elles cessent immédiatement.

En outre l’URD condamne les restrictions imposées au mouvement « plate-forme du changement « empêché par les autorités de tenir son meeting le 20 janvier 2018 au stade du 26 mars de Bamako .

L’URD interpelle le Président de la République garant de la Constitution et son gouvernement sur ces dérives intolérables et leur rappelle que les libertés démocratiques chèrement conquises au prix du sang des martyrs au Mali sont de nature constitutionnelle et ne sauraient être remises en cause par qui que ce soit .

L’URD exige que les autorités se ressaisissent pour ne pas imposer à notre pays de nouvelles crises dont il se passerait bien en cette période trouble d’insécurité et de précarité .

L’URD restera vigilante et exigeante quant au respect de la liberté d’expression et de manifestation de toutes les maliennes et de tous les maliens.

Le secrétaire à la communication

Maître Demba Traore

Chevalier de l’Ordre National

