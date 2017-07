Le chroniqueur Madou-ka-Journal est un des principaux animateurs du nouveau mouvement démocratique qui s’oppose au projet de révision de la constitution initiée par le président de la République. Il a pris une part active à la grande manifestation du 17 juin dernier au cours de laquelle, il était en première ligne aux côtés des leaders de la Plateforme.

L’agression contre Madou-Ka-Journal survient dans un climat de haine et de surenchères verbales déclenché par le pouvoir et ses partisans contre les opposants à la révision constitutionnelle.

Elle est la dernière en date d’une longue série d’attaques et d’agressions contre les responsables et militants de la Plateforme AN TÈ, A BANNA:

une délégation de la Plateforme conduite par le chroniqueur Rasbatch a été empêchée manu militari, le 2 juillet, d’entrer dans la ville de Bougounin;

la vandalisation, le 19 juillet, du véhicule de l’épouse de l’honorable Soumaïla Cissé à Bako-Djikoronin;

l’attaque de miliciens-loubards contre le sit-in pacifique organisé, le 19 juillet, devant l’ORTM par les associations “Trop, c’est Trop” et “Ça suffit”, toutes deux membres de la Plateforme AN TÈ;

l’agression armée, le 20 juillet contre le domicile d’un membre de la Plateforme au quartier l’Hyppodrome, blessant par grièvement par balles un résidant encore hospitalisé;

l’attaque, dans la nuit du 21 au 22 juillet, contre la voiture de militants de la Plateforme à Sirakoro-Méguétan.

La Plateforme AN TÈ, A BANNA prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les dérives violentes du régime.

Elle invite le président de la République à mettre fin à l’atmosphère de haine et de violence dont l’entière responsabilité incombe à ses partisans et à lui-même.

Ils s’évertuent depuis des semaines à diaboliser les opposants à la révision constitutionnelle en les présentant comme des apatrides et ennemis de la paix.

La Plateforme tient le président de la République pour responsable de toute détérioration du climat sécuritaire actuel notamment la sécurité des responsables, militants et sympathisants de la Plateforme.

La Plateforme invite tous ses adhérents et sympathisants, tous les démocrates de Bamako et environs à un rassemblement ce 25 juillet à 16h devant la Bourse du Travail à Bamako-Coura pour dire NON à la violence, NON aux milices, NON aux escadrons de la mort!

Bamako, le 25 juillet 2017

P/ la Plateforme

Le Premier Vice-President

Honorable Amadou Thiam.