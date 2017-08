Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire) exprime sa plus vive préoccupation face aux récents développements de la crise secouant notamment les régions du Nord du Mali, plus particulièrement la succession d’évènements inquiétants autour de Kidal et de Menaka ce mois de juillet 2017.

Dans ce contexte, la CNAS-Faso Hèrè rappelle à l’opinion publique nationale et internationale ce qui suit:

1) Dès le 23 février 2012, le Bureau Politique National avait mis en exergue le rôle historiquement trouble et troublant de l’ex-puissance colonisatrice dans la genèse et les derniers soubresauts de la rébellion armée récurrente dans le Septentrion malien, tout comme il avait dénoncé le marché de dupes conclu entre ladite puissance et le MNLA par rapport à la lutte contre AQMI;

2) Tout en reconnaissant la nécessité d’un appui militaire extérieur à nos Forces Armées et de Sécurité, le Bureau Politique National a toujours insisté sur l’impérieuse nécessité pour le Gouvernement malien d’assurer le contrôle politique de toutes opérations militaires menées sur le territoire de la République du Mali;

3) Dans le même ordre d’idées, le Bureau Politique National a, dès le 5 avril 2012, mis en garde contre le marché de dupes que la « communauté internationale » proposerait au Mali et consistant à aider notre pays à neutraliser les « djihadistes » pour remettre en selle les séparatistes, ce que le traitement « préférentiel » de Kidal a clairement mis en évidence ;

4) En outre, le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè a toujours dénoncé la naïveté (délibérée ?) des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations appelant à négocier avec les « groupes armés maliens qui accepteraient de se démarquer d’AQMI » ;

5) Au surplus, la CNAS-Faso Hèrè et ses alliés regroupés au sein de l’ADPS (Alliance des Démocrates Patriotes pour le Sortie de crise) avaient, dès le 4 octobre 2012, pointé du doigt la responsabilité historique, politique, morale et légale de puissances étrangères dans la création des groupes djihadistes ainsi que leur utilisation et leur manipulation comme instrument de poursuite d’intérêts géopolitiques à travers le monde, y compris dans le Sahel;

6) Enfin, le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè a toujours insisté sur l’incontournable nécessité d’une appropriation nationale du processus de sortie de crise.

En conséquence, la CNAS-Faso Hèrè dénonce :

a) le silence assourdissant du Président de la République et du Gouvernement malien face aux derniers développements autour de Kidal et de Menaka ainsi que leur incapacité non seulement à prendre l’exacte mesure des enjeux de la crise du Nord, mais aussi à démontrer le leadership visionnaire, clairvoyant et ferme sans lequel le Mali continuera à être balloté au gré d’intérêts géostratégiques de diverses puissances extérieures; b) la politique de « deux poids deux mesures » de Barkhane et de la Minusma à la limite de la complicité active de ces deux Forces au profit de la nébuleuse séparatiste et djihadiste incarnée aujourd’hui par la CMA ; et, enfin, c) l’échec patent et prévisible de l’Accord d’Alger, cet Accord de la démission nationale transformant le Mali en un Condominium franco-algérien après avoir été négocié et signé sans l’aval du Peuple malien et sur son dos.

Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè engage l’ensemble des Forces Vives de la Nation à redoubler de vigilance et de détermination pour faire échec aux forces antinationales, antirépublicaines et anti-démocratiques et leurs parrains extérieurs travaillant à la partition du Mali comme moyen de mainmise sur les ressources naturelles et stratégiques dont regorge le Septentrion malien.

Fait à Bamako, le 4 août 2017

Pour le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè

Le Secrétaire Général

L’Ingénieur Soumana Tangara